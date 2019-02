Atletico in Simeone ostajata 'zaljubljena': Argentinec podaljšal do 2022

'Vidim navdušenje, vidim mladost' Posnetki prikazujejo njegov podpis pogodbe na stadionu, poleg tega pa še več izsekov s treningov in tekem (vsaj dvakrat se pojavi tudi slovenski vratar Jan Oblak , čigar prihodnost je do tega trenutka prav tako nejasna). Simeone je svoj nagovor navijačem zaključil s svojo famozno krilatico "partido a partido" (tekmo za tekmo, op. a.) in dodal, da morajo vsi razmišljati le o prihajajočem mestnem obračunu z Rayem Vallecanom .

Madridski Atletico je za dodatni dve sezoni podaljšal pogodbo s trenerjem Diegom Simeonejem , ki bi se mu trenutna pogodba s španskim prvoligašem iztekla leta 2020. Nekdanji vezist Atletica, Veleza Sarsfielda, Pise , Seville , Interja , Lazia in Racing Cluba je člansko ekipo rdeče-belih prevzel leta 2011 in se podpisal pod najtrofejnejše obdobje v klubski zgodovini.

"V ponovno podaljšanje pogodbe z Atleticom me je prepričal pogled v prihodnost. Vidim delo, vidim ljudi, ki so predani temu, da še naprej rastejo. Vidim navdušenje, vidim mladost, ki nam lahko prinese napredek na ekipni ravni. Če bodo vse štiri noge na mizi tako močne, kakor so bile v zadnjem času, bomo ostali na enaki poti. Navijači, igralci, direktorji in trenerji. Menim, da je bila to gotovo zelo močna plat, ki smo jo imeli vse do danes. Od tu naprej se ne smemo spremeniti. Prepričan sem, da se mora pot nadaljevati, tako kot ob vsakem slabem večeru, ko moramo razmišljati le o tem, da gremo tekmo za tekmo. Zdaj pa‒Rayo Vallecano!"je dodal Simeone.