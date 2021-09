Atletico izgubil proti zadnjemu Alavesu

Atletico Madrid je zapravil priložnost, da bi na vrhu razpredelnice prehitel mestnega tekmeca Real, ki bo svojo tekmo sedmega kroga igral danes zvečer doma proti Villarrealu. Jan Oblak in soigralci so doživeli prvi poraz v prvenstvu, pred tem so zabeležili štiri zmage in dva poraza.

Alaves je na dosedanjih petih tekmah dosegel vsega en zadetek in zbral prav toliko porazov, na zadnjih štirih pa ni zatresel mreže tekmeca, tokrat pa je vpisal sploh prvo zmago v La ligi v tej sezoni.

Trener Diego Simeone je na igrišče poslal naslednjo enajsterico: Jan Oblak, Stefan Savić, Felipe, Mario Hermoso, Geoffrey Kondogbia, Kieran Trippier, Marcos Llorente, Rodrigo de Paul, Yannick Carrasco, Luis Suarez, Antoine Griezmann. Edini gol je zabil Victor Laguardia že v 4. minuti tekme. V strelih proti vratom je prednjačil Atletico, a v okvir gola je zletel le en strel. Podobno je bilo pri Alavesu, imeli so le en strel na gol in ga izkoristili. Oblak je branil celotno tekmo in v statistiko ni vpisal obrambe.

Nepričakovan poraz je za Atletico slaba popotnica pred zahtevnima tekmama naslednji teden; v torek rdeče-bele čaka gostovanje v Ligi prvakov pri AC Milanu, v soboto, 2. oktobra, pa bo na Wanda Metropolitanu gostovala Barcelona.