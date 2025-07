Atletico Jana Oblaka ostal brez mladega vezista

"Danes težko najdem prave besede. Lahko sem le globoko hvaležen klubu, ki mi je dal vse. To so bila zame neverjetna leta, ko sem branil te barve in se vsak dan učil, tako na igrišču kot zunaj njega. Po tolikšnem času je prišel čas, da zaprem eno poglavje. Poslavljam se od kluba, v katerem sem odraščal že od otroštva, od grba, ki se mi je zdel kot druga koža, od rdeče-bele družine, ki me je naučila, da nikoli ne neham verjeti," je 25-letnik začel svoje sporočilo ob slovesu.