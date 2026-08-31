'Atletico je Alvarezu dal pisno dovoljenje, da prestopi v Barcelono'

"Atletico je Julianu Alvarezu dal pisno dovoljenje, da lahko prestopi k Barceloni," so se glasile besede španskega novinarja Jote Jordija, ki so močno odmevale po Iberskem polotoku. Jordi je v nedeljo v eni najbolj priljubljenih španskih pogovornih oddaj o nogometu El Chiringuito povedal, da ima dokaze o eni najbolj udarnih trditev letošnjega prestopnega roka. Madridski Atletico je tekom letošnjega poletja večkrat zelo odločno razjasnil, da se Alvarez pod nobeno ceno ne bo pridružil katalonskemu velikanu. "Tukaj ne gre za denar, gre za načelnost," so odločni pri rojiblancosih. Barceloni očitajo laži, manipulacijo z igralcem in javno izražanje interesa o nogometašu, ki ima pri Atletih pogodbo sklenjeno do leta 2030.
Argentinec je med svetovnim prvenstvom jasno izrazil željo, da zapusti špansko prestolnico. Kmalu je postalo jasno, da je njegova sanjska destinacija Barcelona. Pri Blaugrani so se v luči odhoda Roberta Lewandowskega jasno ogreli za usluge enega najboljših osrednjih napadalcev na svetu, a so v klubu Jana Oblaka igralcu prepovedali prestop k enemu največjih tekmecev. Prepoved je Argentinca dodobra razžalostila, po poročanjih nekaterih medijev je zapadel celo v rahlo depresijo.
Jordi je obelodanil, da stanje v madridskem klubu še zdaleč ni takšno, kot si ga želijo prikazati v javnosti. V interesu Madridčanov naj bi bilo, da Alvareza prodajo iz finančnih razlogov, saj je njihov najdražji igralec, ki je zaradi neodobravanja domače publike večino letošnje sezone preživel na klopi. Jasno je, da si Barca in nogometaš želita prestopa, zdaj naj bi se nekoliko omehčali tudi pri Atleticu.
Treba je poudariti, da španski novinar ni predstavil nikakršnih konkretnih dokazov za svoja namigovanja, prestopni rok pa se bo končal jutri, ko bo ura odbila polnoč. Ali je to zgolj javno zavajanje novinarja, ki si želi pozornosti, ali so pri madridskem klubu dejansko popustili, bomo videli v prihodnjih 24 urah.
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