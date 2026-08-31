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Nogomet

'Atletico je Alvarezu dal pisno dovoljenje, da prestopi v Barcelono'

Madrid, 31. 08. 2026 10.47 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
Lu.M
Julian Alvarez

Ena najbolj zanimivih prestopnih sag v zadnjem obdobju španskega nogometa bo kmalu dobila svoj epilog. Čeprav so vodilni možje madridskega Atletica v javnosti zelo odločno zatrdili, da Julian Alvarez pod nobeno ceno ne bo prestopil v Barcelono, so se v javnosti pojavila namigovanja španskega novinarja Jote Jordija, ki bi situacijo lahko obrnila na glavo.

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"Atletico je Julianu Alvarezu dal pisno dovoljenje, da lahko prestopi k Barceloni," so se glasile besede španskega novinarja Jote Jordija, ki so močno odmevale po Iberskem polotoku. Jordi je v nedeljo v eni najbolj priljubljenih španskih pogovornih oddaj o nogometu El Chiringuito povedal, da ima dokaze o eni najbolj udarnih trditev letošnjega prestopnega roka. Madridski Atletico je tekom letošnjega poletja večkrat zelo odločno razjasnil, da se Alvarez pod nobeno ceno ne bo pridružil katalonskemu velikanu. "Tukaj ne gre za denar, gre za načelnost," so odločni pri rojiblancosih. Barceloni očitajo laži, manipulacijo z igralcem in javno izražanje interesa o nogometašu, ki ima pri Atletih pogodbo sklenjeno do leta 2030.

Argentinec je med svetovnim prvenstvom jasno izrazil željo, da zapusti špansko prestolnico. Kmalu je postalo jasno, da je njegova sanjska destinacija Barcelona. Pri Blaugrani so se v luči odhoda Roberta Lewandowskega jasno ogreli za usluge enega najboljših osrednjih napadalcev na svetu, a so v klubu Jana Oblaka igralcu prepovedali prestop k enemu največjih tekmecev. Prepoved je Argentinca dodobra razžalostila, po poročanjih nekaterih medijev je zapadel celo v rahlo depresijo.

Julian Alvarez
Julian Alvarez
FOTO: Profimedia

Jordi je obelodanil, da stanje v madridskem klubu še zdaleč ni takšno, kot si ga želijo prikazati v javnosti. V interesu Madridčanov naj bi bilo, da Alvareza prodajo iz finančnih razlogov, saj je njihov najdražji igralec, ki je zaradi neodobravanja domače publike večino letošnje sezone preživel na klopi. Jasno je, da si Barca in nogometaš želita prestopa, zdaj naj bi se nekoliko omehčali tudi pri Atleticu.

Treba je poudariti, da španski novinar ni predstavil nikakršnih konkretnih dokazov za svoja namigovanja, prestopni rok pa se bo končal jutri, ko bo ura odbila polnoč. Ali je to zgolj javno zavajanje novinarja, ki si želi pozornosti, ali so pri madridskem klubu dejansko popustili, bomo videli v prihodnjih 24 urah.

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KOMENTARJI9

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manucao
31. 08. 2026 12.22
Sedaj je Barcelona zagotovo prvak tako la lige kot CL.
Odgovori
0 0
31. 08. 2026 12.02
Tako on, kot vi ste si enaki, za pozornost vse.
Odgovori
-1
0 1
Gigson
31. 08. 2026 12.01
Jutr opolnoci bo vse jasno.
Odgovori
+2
2 0
mmickica
31. 08. 2026 12.21
Odvisno, kam stejes 00h, k danes, ali k jutri.😜🙃
Odgovori
0 0
REAList7
31. 08. 2026 11.11
Ma koga briga ta kvazi novinar. Danes lahko že vsakdo plasira v javnost neke zavajajoče trditve in s tem obrne na glavo marsikaj. Takšni ljudje iščejo samo pozornost, mediji pa jim greste veselo na roko. Samo da se piše čim več člankov in se dobivajo kliki. Kredibilnosti pa ni več nobene, na žalost. To je dan današnje novinarstvo.
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-7
2 9
Lucky
31. 08. 2026 11.21
A spet streha pušča?
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+2
3 1
Lock Down
31. 08. 2026 11.29
Verjetno ve več, kot pa belčki, ki besno tolčejo po tipkovnicah pod vsakim člankom o Barceloni 🤣🤣🤣
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+3
4 1
cripstoned
31. 08. 2026 10.53
Jota jordi...vecni luzer oz hejter realaa...njegovo mnenje v svetu nogometa steje enako kot mnenja nasih hejterckov na tem portalu...3x 0 hahahahaha
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-11
3 14
Clovek
31. 08. 2026 10.56
torej še vedno več kot tvoje mnenje, večni nepoznavalec nogometa in hejter Barce :D
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+10
11 1
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