'Atletico je Alvarezu dal pisno dovoljenje, da prestopi v Barcelono'

"Atletico je Julianu Alvarezu dal pisno dovoljenje, da lahko prestopi k Barceloni," so se glasile besede španskega novinarja Jote Jordija, ki so močno odmevale po Iberskem polotoku. Jordi je v nedeljo v eni najbolj priljubljenih španskih pogovornih oddaj o nogometu El Chiringuito povedal, da ima dokaze o eni najbolj udarnih trditev letošnjega prestopnega roka. Madridski Atletico je tekom letošnjega poletja večkrat zelo odločno razjasnil, da se Alvarez pod nobeno ceno ne bo pridružil katalonskemu velikanu. "Tukaj ne gre za denar, gre za načelnost," so odločni pri rojiblancosih. Barceloni očitajo laži, manipulacijo z igralcem in javno izražanje interesa o nogometašu, ki ima pri Atletih pogodbo sklenjeno do leta 2030.

Argentinec je med svetovnim prvenstvom jasno izrazil željo, da zapusti špansko prestolnico. Kmalu je postalo jasno, da je njegova sanjska destinacija Barcelona. Pri Blaugrani so se v luči odhoda Roberta Lewandowskega jasno ogreli za usluge enega najboljših osrednjih napadalcev na svetu, a so v klubu Jana Oblaka igralcu prepovedali prestop k enemu največjih tekmecev. Prepoved je Argentinca dodobra razžalostila, po poročanjih nekaterih medijev je zapadel celo v rahlo depresijo.