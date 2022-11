Atletico klonil na gostovanju pri Mallorci

Nogometaši madridskega Atletica so v 14. krogu španske lige na gostovanju pri Mallorci izgubili z 0:1. To je bila tretja zaporedna ligaška tekma, na kateri Jan Oblak in soigralci niso zmagali.

Mallorca je edini zadetek na tekmi dosegla v 16. minuti prek Vedata Muriqija, ki je z osmimi goli drugi med strelci v ligi. Atletico je v 21. minuti sicer tudi zadel prek Alvara Morate, a iz prepovedanega položaja. Jan Oblak je branil celo tekmo za Atletico. icon-expand Statistika tekme: Mallorca vs. Atletico Madrid FOTO: Sofascore.com Pred tem je Real Sociedad v gosteh z 2:1 premagal Sevillo. Ta je od 34. minute dalje igrala z dvema igralcema manj, saj sta bila izključena Ivan Rakitić in Tanguy Nianzou. Še pred izključitvama je goste v vodstvo popeljal Alexander Sörloth, Brais Mendez pa je nato podvojil prednost. Kljub dvema igralcema manj je Sevilla zadela v 44. minuti prek Rafe Mira. Almeria je premagala Getafe z 1:0, Espanyol pa je z 0:1 izgubil proti Villarrealu. V torek je vodilna Barcelona v gosteh pri Osasuni zmagala z 2:1, Athletic Bilbao je s 3:0 premagal Valladolid, Girona pa z 2:1 v gosteh Elche. Na vrhu lestvice ima Barcelona ob tekmi več pet točk prednosti pred Realom, tretjeuvrščeni Real Sociedad zaostaja za enajst točk, Athletic Bilbao, Betis in Atletico pa za 13. Špansko prvenstvo, 14. krog, izidi sredinih tekem:

Almeria - Getafe 1:0 (1:0)

Sevilla - Real Sociedad 1:2 (1:2)

Espanyol - Villarreal 0:1 (0:0)

Mallorca - Atletico Madrid 1:0 (1:0).

