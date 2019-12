Lionel Messi s trenutkom genialnosti odločil derbi proti Atleticu

Vroč obračun na wandi Metropolitano se je začel že pred prvim sodniškim žvižgom. K nekdanjemu klubu se je prvič, odkar nosi dres Kataloncev, vrnil Antoine Griezmann, ki pa ga je dočakal vse prej kot topel sprejem vročih madridskih navijačev. Zdelo se je, da so žvižgi na račun Francoza kar nekoliko podžgali domače nogometaše, saj so pri Atleticu bolje odprli srečanje. V šesti minuti bi kaj lahko pisalo 1:0, a jeKieran Trippier z neposredne bližine stresel Barcelonino vratnico. Blaugrana je do prve prave priložnosti prišla v 26. minuti, ko je dlani Jana Oblaka ogrel Ivan Rakitić. Še bližje zadetku so gostje bili dobrih deset minut kasneje, ko je okvir vrat za las zgrešil Luis Suarez. Na drugi strani so imeli do konca prvega dela tudi Colchonerosi še nekaj zrelih priložnosti, a je bilMarc-Andre ter Stegen vselej izjemen.