Atletico Madrid razbil zasedbo Betisa, Oblak s četrto ničlo sezone

Nogometaši Atletico Madrida so v 12. krogu španske La lige na domačem stadionu Wanda Metropolitano zlahka s 3:0 ugnali zasedbo Betisa. Slovenski vratar Jan Oblak je branil vso tekmo in vpisal še četrto ničlo v aktualni sezoni La lige. Junak tekme je bil belgijski napadalec Yannick Carrasco, ki se je podpisal pod gol in podajo.

icon-expand Jan Oblak je še četrtič v tej sezoni La lige ohranil mrežo nedotaknjeno. FOTO: AP V 18. minuti je Atletico izpeljal krasen protinapad, a ostal brez zadetka. Po strelu Antoina Griezmanna – ta je natančno meril – se je z bravurozno obrambo izkazal nekdanji Barcin vratar Claudo Bravo. Stegnil se je, kolikor je dolg in širok in žogo uspel preusmeriti v zunanjo mrežo svojega gola, Atletico pa se je moral zadovoljiti s kotom. Kar ni uspelo francoskemu, je v 26. minuti uspelo belgijskemu napadalcu Yannicku Carrascu. Ta je Atlete povedel v vodstvo. Po novi krasni akciji Atletov je z desnico najprej osmešil gostujočega branilca, nato pa z levico s krasnim strelom neubranljivo zadel za prvi gol nedeljske tekme na Wandi Metropolitano. icon-link Statistika Jana Oblaka na tekmi z Betisom FOTO: Sofascore.com Atletico je v 49. minuti drugega polčasa zadel še enkrat, a je bil Mario Hermoso ob strelu z glavo v prepovedanem položaju, sicer le za kakšen centimeter, toda VAR je zadetek Argentinca (upravičeno) razveljavil. V 61. minuti je z glavo z neposredne bližine sprožil še Atleticov branilec Stefan Savić, a je meril natančno v vratarja Brava. Najbrž zadetek niti ne bi veljal, vsaj če gre soditi iz počasnega posnetka, saj je bil Savić skoraj zagotovo v prepovedanem položaju. Krasno priložnost za povišanje vodstva je v 62. minuti zapravil napadalec Atletov Luis Suarez, ki je iz oči v oči nastreljal Brava. A za lažje dihanje Diega Simeoneja na tribunah (zaradi kazni je tekmo spremljal z lože) je poskrbel kar domači branilec German Pezzella, ki je po kotu že v naslednji akciji z glavo z nespretnim posredovanjem matiral svojega klubskega kolega. V 80. minuti se je pod zadetek podpisal še Joao Felix, ki je z leve strani matiral Brava z levico. Sodniki so sicer zadetek sprva razveljavili, toda posredovanje VAR-a je pokazalo, da je bil gol tokratnega rezervista dosežen povsem regularno, tako da se je Portugalec po 28. februarju v La ligi vendarle vpisal med strelce. Na semaforju Wande je tako pisalo že 3:0, jasno je bilo, da je tekma odločena. 3:0 je bil tudi končni izid obračuna na Wandi Metropolitano. Atletico je z zmago (šesto v sezoni) tako na lestvici prehitel zasedbo Betisa in se povzpel na četrto mesto (22 točk). Betis je s porazom zdrsnil na peto, ostaja pa pri osvojenih 21 točkah. La Liga, 12. krog:

Atletico Madrid - Betis 3:0 (1:0)

Carrasco 26., Pezzella 63./ag., Felix 80. icon-link Statistika tekme Atletico Madrid - Betis FOTO: Sofascore.com icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke