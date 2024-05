Atletico Madrid in Girona korak bližje ligi prvakov

Girona in Atletico Madrid sta v 33. krogu španskega nogometnega prvenstva naredila velik korak k nastopu v evropski ligi prvakov v prihodnji sezoni. Katalonci so z zmago z 2:0 na Kanarskih otokih skočili na drugo mesto razpredelnice, Madridčani pa so pred domačimi gledalci premagali neposrednega tekmeca za četrto mesto.