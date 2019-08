Atleticovo maščevanje Juvetu: Felix zadeval, Oblak branil

Obračun na stadionu Friends Arena v Solni, kjer je Maribor pred manj kot dvema tednoma spisal novo veliko evropsko zgodbo in po podaljšku kvalifikacijske tekme Lige prvakov napredoval proti švedskemu prvaku AIK, je v prvi postavi Atletico Madrida pričakovano začel tudi nekdanji vratar ljubljanske Olimpije Jan Oblak. Za Diega Simeonejain varovance je bil spopad z Juventusom, njihovim krvnikom v letošnjem paru osmine finala Lige prvakov, zadnji pred začetkom ligaške sezone, Simeone pa je pred slovenskega reprezentanta postavil novinca Kierana Trippierjain Renana Lodija, branilski par pa sta sestavljala Stefan Savić in Jose Maria Gimenez.

TEKMA

Na krilu je napadalcema Joau Felixuin nekdanjemu članu Juventusa Alvaru Moratipomagal Thomas Lemar, medtem ko je prvi strelec Atletica na letošnjih pripravah Diego Costa čakal na klopi, potem ko je bilo kar nekaj črnila prelitega glede njegove izključitve na prejšnji tekmi ICC proti Real Madridu, a je vseeno dobil zeleno luč. Maurizio Sarri je od prve minute stavil na najodmevnejšo okrepitev v poletnem prestopnem roku, nizozemskega srednjega branilca Matthijsa de Ligta, ki je združil moči s povratnikom po poškodbi Giorgiem Chiellinijem, v "trizobem" napadu pa so Oblaka ogrožali Douglas Costa,Gonzalo Higuainin Cristiano Ronaldo, ki je bil s hat-trickom glavni junak zadnjega medsebojnega obračuna v Torinu, tokrat pa se je lahko prvič pomeril z rojakom Felixom, ki ga na Portugalskem omenjajo kot njegovega najverjetnejšega naslednika v vrhu evropskega in svetovnega nogometa.

Portugalski obračun premočno dobil talentirani Felix

Ronaldo je na Friends Areni leta 2013 odigral eno najbolj legendarnih tekem v karieri, ko je s hat-trickom popeljal Portugalce do vozovnice za svetovno prvenstvo v Braziliji na povratni tekmi dodatnih kvalifikacij s Švedsko, ki ji je takrat še poveljeval Zlatan Ibrahimović. Po izenačenem začetku je Juventus ob Ronaldovem povratku v Solno prevzel pobudo proti Atleticu in v 12. minuti je Oblak rešil soigralce po strelu Chiellinija, ki je ostal sam na oddaljenejši vratnici, kjer pa je njegov strel z odličnim posredovanjem pričakal Škofjeločan. Rdeče-beli se v prvih 20 minutah nikakor niso mogli izviti iz primeža belo-črnih, njihovi obrambi je celo kopico težav na svoji prvi pripravljalni tekmi povzročal Costa. A nato je imel Atletico v 22. minuti dvojno priložnost za vodstvo: najprej so italijanski branilci uspeli izbiti pred Morato oziroma Felixom, a le do Kokeja, čigar poskus je na črti vrat ustavil Alex Sandro.