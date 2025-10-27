Atletico Madrid na zadnji tekmi kroga do zmage proti Betisu

Za vodstvo colchonerosov je poskrbel Giuliano Simeone, ki je z roba kazenskega prostora z odlično odmerjenim strelom premagal domačega vratarja. Gostje so bili blizu drugega zadetka po pol ure igre, ko je vrata za las zgrešil Julian Alvarez, kar ni uspelo njemu, pa je v sodnikovem dodatku prvega polčasa Alexu Baeni, ki je zadel za 0:2.

V drugem delu tekme so bili nevarnejši nogometaši Betisa. Abde Ezzalzouli je v 59. minuti stresel prečko, v nadaljevanju pa je zapretil še Giovani Lo Celso, a se je Jan Oblak izkazal z obrambo. Atleti so z novo zmago skočili na četrto mesto lestvice, za mestnimi rivali, ki kraljujejo na vrhu, zaostajajo za osem točk.