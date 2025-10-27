Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Atletico Madrid na zadnji tekmi kroga do zmage proti Betisu

Sevilja, 27. 10. 2025 22.59 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.M.
Komentarji
0

10. krog španskega prvenstva sta sklenila Real Betis in Atletico Madrid. Gostje iz španske prestolnice so povedli že po dobrih dveh minutah, v izdihljajih prvega polčasa pa postavili končni izid tekme 0:2. Jan Oblak je zbral pet obramb.

Jan Oblak
Jan Oblak FOTO: Profimedia

Za vodstvo colchonerosov je poskrbel Giuliano Simeone, ki je z roba kazenskega prostora z odlično odmerjenim strelom premagal domačega vratarja. Gostje so bili blizu drugega zadetka po pol ure igre, ko je vrata za las zgrešil Julian Alvarez, kar ni uspelo njemu, pa je v sodnikovem dodatku prvega polčasa Alexu Baeni, ki je zadel za 0:2.

V drugem delu tekme so bili nevarnejši nogometaši Betisa. Abde Ezzalzouli je v 59. minuti stresel prečko, v nadaljevanju pa je zapretil še Giovani Lo Celso, a se je Jan Oblak izkazal z obrambo. Atleti so z novo zmago skočili na četrto mesto lestvice, za mestnimi rivali, ki kraljujejo na vrhu, zaostajajo za osem točk.

Preberi še Real Madrid nadigral Barcelono in prednost na vrhu povišal na pet točk
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

La Liga, 10. krog, ponedeljek, 27.10.2025, izid:

Real Betis – Atletico Madrid 0:2 (0:2)

Simeone 3., Baena 45+1.

nogomet la liga 10. krog atletico madrid real betis
Naslednji članek

Carvajal se je proti Barceloni vrnil po poškodbi, zdaj znova poškodovan

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306