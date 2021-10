Atletico Madrid po preobratu iztržil točko, Real Sociedad ohranil prvo mesto

Atletico Madrid ima osemnajst točk in je ohranil stik z vodilnimi. Naslednji teden ga čakata dve tekmi; v četrtek gostovanje pri predzadnjeuvrščenem Levanteju, v nedeljo pa domač obračun proti sosedu na lestvici Betisu, ki ima prav tako kot še Osasuna 18 točk.

Sevilla se je nepričakovano namučila s predzadnjo ekipo tekmovanja Levantejem. Čeprav je na začetku drugega polčasa povedla s 4:1, je vse do konca trepetala za tri točke. Gostje so do 61. minute znižali zaostanek na 4:3, tri minute kasneje je Sevilla znova zadela za 5:3, in v zaključku uprizorili niz nevarnih akcij, ki se na srečo domačih niso končale z zadetkom.

Španska La Liga, 10. krog:

Osasuna - Granada 1:1 (1:0)

Valencia - Mallorca 2:2 (0:2)

Cadiz - Alaves 0:2 (0:1)

Elche - Espanyol 2:2 (0:1)

Athletic Bilbao - Villarreal 2:1 (1:1)

Sevilla - Levante 5:3 (3:1)

Barcelona - Real Madrid 1:2 (0:1)

Betis Sevilla - Rayo Vallecano 3:2 (2:1)

Atletico Madrid - Real Sociedad 2:2 (0:1)