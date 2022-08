Atletico Madrid po zaslugi napake Moline klonil proti Villarrealu

Jan Oblak je prvič v letošnji sezoni La Lige klonil v 73. minuti srečanja, ko je po kotu in sprva dobremu izbijanju eden izmed Villarrealovih branilcev žogo na pamet poslal globoko na Atleticovo polovico, kjer pa jo je nato neposrečeno izbijal Nahuel Molina. Argentinec je podal naravnost na nogo Yeremyja Pine, ki je prišel do neoviranega strela z desnico in darilo tudi izkoristil. Jan Oblak je moral tako prvič v novi ligaški sezoni v žogo po svojo mrežo. Molina z neumnostmi na tekmi ni zaključil, saj mu je globoko v sodnikovem podaljšku zavrela kri in je zaradi odrivanja tekmeca prejel rdeč karton. V 97. minuti so se štirje Villarrealovi nogometaši podali v protinapad šolsko izigrali dva Atleticova branilca, ki sta se pravočasno vrnila na svojo polovico. Akcijo je zaključil Gerard Moreno, ki je le potrdil zmago gostov, ki so si tako priigrali lepo popotnico pred povratno tekmo play-offa Konferenčne lige. Odigrali jo bodo v četrtek v Splitu, kjer bodo proti tamkajšnjemu Hajduku branili prednost dveh zadetkov s prve tekme (4:2).