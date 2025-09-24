Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Hat-trick Alvareza in preobrat Atletico Madrida v zaključku tekme

Madrid, 24. 09. 2025 23.36 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , S.V.
Komentarji
0

Španski nogometni prvoligaš Atletico Madrid je v 6. krogu španske lige gostil Rayo Vallecano. Slovenski vratar Jan Oblak, ki je branil celo tekmo, in njegovi soigralci iz Madrida so pred domačimi navijači dosegli drugo zmago sezone, slavili so s 3:2.

Julian Alvarez
Julian Alvarez FOTO: Profimedia

Atletico Madrid je bil na pragu novega poraza, a ga je iz brezna izvlekel razigrani Julian Alvarez. Ta je domače popeljal v vodstvo v 15. minuti, toda Josep Chavarria je gostom priigral izenačenje, za preobrat pa je poskrbel Alvaro Garcia v 77. minuti.

Na veselje domačih navijačev pa je Atletico hitro spet izid poravnal, v 80. minuti je namreč iz bližine spet zadel Alvarez. Giuliano Simeone je imel zaključno žogo v 83. minuti, a zadel prečko, svojo zaključno pa je izkoristil Alvarez, ki je svoj hat-trick dopolnil z lepim strelom malce izven kazenskega prostora v 88. minuti.

Preberi še Real Madrid v poletnem prestopnem roku zadel v polno

Real Sociedad je za svojo prvo zmago v sezoni z 1:0 premagal predzadnjo Mallorco, Mikel Oyarzabal je bil edini strelec. Getafe in Alaves pa sta igrala 1:1.

Preberi še Real Madrid po šestih ligaških tekmah ostaja stoodstoten

Že v torek je Real Madrid vpisal še šesto zmago in je edini stoodstoten, s 4:1 je slavil v gosteh pri Levanteju. V torek je še Villarreal z 2:1 zmagal v Sevilli, Athletic Bilbao in Girona sta se razšla z 1:1, Espanyol in Valencia pa z 2:2.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izidi, La Liga, 6. krog:

- torek, 23. september:

Athletic Bilbao - Girona 1:1 (0:1)

Espanyol - Valencia 2:2 (0:1)

Levante - Real Madrid 1:4 (0:2)

Sevilla - Villarreal 1:2 (0:1)

- sreda, 24. september:

Getafe - Alaves 1:1 (0:0)

Atletico Madrid - Rayo Vallecano 3:2 (1:1)
(Jan Oblak je branil celo tekmo za Atletico)

Real Sociedad - Mallorca 1:0 (0:0)

- četrtek, 25. september:

19.30 Osasuna - Elche

21.30 Oviedo - Barcelona

nogomet la liga španska liga atletico madrid jan oblak
Naslednji članek

Zajc z Dinamom do zmage nad Fenerjem, Zvezda do točke proti Celticu

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256