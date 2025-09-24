Hat-trick Alvareza in preobrat Atletico Madrida v zaključku tekme

Atletico Madrid je bil na pragu novega poraza, a ga je iz brezna izvlekel razigrani Julian Alvarez. Ta je domače popeljal v vodstvo v 15. minuti, toda Josep Chavarria je gostom priigral izenačenje, za preobrat pa je poskrbel Alvaro Garcia v 77. minuti.
Na veselje domačih navijačev pa je Atletico hitro spet izid poravnal, v 80. minuti je namreč iz bližine spet zadel Alvarez. Giuliano Simeone je imel zaključno žogo v 83. minuti, a zadel prečko, svojo zaključno pa je izkoristil Alvarez, ki je svoj hat-trick dopolnil z lepim strelom malce izven kazenskega prostora v 88. minuti.
Real Sociedad je za svojo prvo zmago v sezoni z 1:0 premagal predzadnjo Mallorco, Mikel Oyarzabal je bil edini strelec. Getafe in Alaves pa sta igrala 1:1.
Že v torek je Real Madrid vpisal še šesto zmago in je edini stoodstoten, s 4:1 je slavil v gosteh pri Levanteju. V torek je še Villarreal z 2:1 zmagal v Sevilli, Athletic Bilbao in Girona sta se razšla z 1:1, Espanyol in Valencia pa z 2:2.
Izidi, La Liga, 6. krog:
- torek, 23. september:
Athletic Bilbao - Girona 1:1 (0:1)
Espanyol - Valencia 2:2 (0:1)
Levante - Real Madrid 1:4 (0:2)
Sevilla - Villarreal 1:2 (0:1)
- sreda, 24. september:
Getafe - Alaves 1:1 (0:0)
Atletico Madrid - Rayo Vallecano 3:2 (1:1)
(Jan Oblak je branil celo tekmo za Atletico)
Real Sociedad - Mallorca 1:0 (0:0)
- četrtek, 25. september:
19.30 Osasuna - Elche
21.30 Oviedo - Barcelona
