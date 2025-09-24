Hat-trick Alvareza in preobrat Atletico Madrida v zaključku tekme

Atletico Madrid je bil na pragu novega poraza, a ga je iz brezna izvlekel razigrani Julian Alvarez. Ta je domače popeljal v vodstvo v 15. minuti, toda Josep Chavarria je gostom priigral izenačenje, za preobrat pa je poskrbel Alvaro Garcia v 77. minuti.

Na veselje domačih navijačev pa je Atletico hitro spet izid poravnal, v 80. minuti je namreč iz bližine spet zadel Alvarez. Giuliano Simeone je imel zaključno žogo v 83. minuti, a zadel prečko, svojo zaključno pa je izkoristil Alvarez, ki je svoj hat-trick dopolnil z lepim strelom malce izven kazenskega prostora v 88. minuti.