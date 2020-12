Oblak še desetič v sezoni brez prejetega zadetka, Getafe mu ga ne more zabiti

Barcelona se mu je odrekla, češ da ni več dovolj kakovosten zanjo, v Atleticu pa je Luis Suareznašel svoje mesto in po povratku po poškodbi 'El Pistolero' dokazuje, da še ni za staro šaro. Tokrat je na mestnem obračunom z Getafejem zadel v 20. minuti tekme, kar je na koncu zadoščalo za minimalno zmago Atletov. Slovenski vratar v vrstah rojiblancosov Jan Oblak je znova zaklenil svoja vrata in tudi tokrat, še desetič ohranil mrežo nedotaknjeno – tako kot vsakokrat, ko so mu nasproti stali nogometaši Getafeja, za katere je Škofjeločan očitno 'kot zaklet'.

Zasedba Atletica je v tej sezoni za zdaj prejela vsega pet zadetkov in bo sezono sklenila na samem vrhu La lige. In to kljub temu, da dveh tekem Madridčani sploh niso odigral. Atletico je tako na 14 odigranih tekmah v tej sezoni zbral 11 zmag, dva remija in en poraz, ki mu ga je zadal prvi zasledovalec na lestvici Real Madrid. Tega danes čaka tekma ob 21.30.

Trener Diego Simeone je sicer danes vodil 500. tekmo, odkar je sedel na klop Atletica.