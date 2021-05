Jan Oblak z Atleticom prvič španski prvak, pirova zmaga Reala

Nogometaši Atletico Madrida so novi španski prvaki, potem ko so v zadnjem krogu po preobratu slavili na gostovanju v Valladolidu (2:1). Z zmago so Jan Oblak in druščina zadržali dve točki prednosti pred madridskim Realom, ki je prav tako slavil po preobratu na domačem obračunu z Villarrealom (2:1). Sezono so tako na vrhu sklenili s 86 točkami, Real jih je vpisal 84, tretja Barcelona pa 79. V Ligo prvakov v prihodnji sezoni potuje še četrta Sevilla.

icon-link Statistika Jana Oblaka na tekmi v Valladolidu FOTO: Sofascore.com

Niti Real niti Atletico zadnje tekme sezone, ki je odločala o naslovu prvaka, nista začela najbolje. A colchonerosi, željni novega naslova po sušnih sedmih letih so se nekoliko bolje odzvali od branilcev naslova. Južnoameriška naveza Angel Correa-Luis Suarez je v drugem polčasu hitro zrežirala preobrat v Valladolidu za zmago rojiblancosov z 2:1, Real Madrid pa je šele v poznem zaključku domačega obračuna z Villarrealom uspel priti do popolnega preobrata, za katerega sta poskrbelaKarim Benzema in zimzeleni Luka Modrić. Nogometašem Reala zmaga ni pomagala, saj je tudi Atletico z odliko opravil svojo nalogo.

Jan Oblak je bil proglašen za najboljšega vratarja španskega prvenstva. Na osemintridesetih tekmah je prejel 25 zadetkov.

Real Madrid je domači obračun z zdaj že pregovorno neugodno rumeno podmornico, ki je v sredo čaka finale Lige Evropa, začel slabo. Kljub jalovi terenski premoč beli balet ni uspel priti do vodilnega zadetka, ki bi olajšal stvari na zelenici, zato pa je sledil šok za galaktike v 20. minuti. Yeremi Pino je rutinirano zaključil akcijo Villareala v kazenskem prostoru in povedel goste v vodstvo z 1:0. Real je v drugem polčasu uspel zatresti mrežo gostov v 58. minuti, a je glavni sodnik tekme po ogledu posnetka (VAR) zadetek razveljavil, saj je bil pred tem eden od nogometašev belega baleta v prepovedanem položaju. Je pa bilo vse čisto v 87. minuti, ko je Francoz v gol pretvoril podajo Rodyrgain poskrbel za končni izid na stadionu Alfreda di Stefana (1:1). Za popoln preobrat je poskrbel Luka Modrić z golom v sodnikovem dodatku. Real se je veselil pirove zmage, ki mu je tako prinesla 'le' naslov španskih podprvakov.

icon-link Statistika tekme Real Madrid - Villarreal FOTO: Sofascore.com

icon-expand Luis Suarez in Renan Lodi FOTO: AP

Tako kot Real je tudi Atletico svoj obračun zadnjega kroga v Valladolidu začel slabo: že v 18. minuti je namreč domače v vodstvo popeljal Oscar Plano. Atleti so se po zaostanku podali v napada, a v zaključku napadov jim je zmanjkovalo zbranosti, tako da si resnejše priložnosti v prvem delu tekme niso uspeli priigrati. Motivacijski govor karizmatičnega trenerja Diega Simeoneja ob polčasu je očitno pomagal, saj so se colchonerosi, ki so svoj zadnji naslov prvaka sicer osvojili leta 2014, na zelenico vrnili še bistveno bolj motivirani. Vse skupaj je kmalu obrodilo sadove, na 1:1 je izenačil v zadnem času vroči Angel Correa, za popoln preobrat pa je še enkrat več poskrbelLuis Suarez z golom v 67. minuti. Ta je s polovice igrišča sam stekel proti vratarju Jordiju Masipu in ga hladnokrvno premagal s strelom ob levi vratnici. Atletico je tako dobil, po kar je prišel v Valladolid, uspešno nadzoroval potek obračuna in se tako razveselil še 11. naslova španskih državnih prvakov, a prvega, odkar se je ekipi pridružil slovenski vratarJan Oblak.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

icon-link Statistika Jana Oblaka v sezoni La lige 2020/21 FOTO: Sofascore.com

Ob odsotnosti Messija odločil Griezmann

Potem ko je Barcelona že pred zadnjim krogom izgubila možnosti za naslov prvaka, je trenerRonald Koeman prvemu zvezdniku ekipe Lionelu Messiju namenil nekaj počitka, saj Argentinca kmalu čaka njemu zelo ljubo prvenstvo Copa America. Na gostovanju v Eibarju je tako odločil zadetekAntoina Griezmanna v 81. minuti. Barcelona je vpisala nove tri točke, sezono pa je sklenila na tretjem mestu. Španska La liga, zadnji krog:

Real Valladolid -Atletico Madrid 1:2

Plano 18.; Correa 57., Suarez 67. Real Madrid - Villarreal 2:1 (0:1)

Benzema 87., Modrić 90+2.; Pino 20. Eibar - Barcelona 0:1 (0:0)

Griezmann 81.

icon-link Statistika tekme Eibar - Barcelona FOTO: Sofascore.com

Preostali izidi:

Celta Vigo -Betis 2:3 (1:0)

Elche- Athletic Bilbao 2:0 (1:0)

Huesca - Valencia 0:0

Osasuna - Real Sociedad 0:1 (0:0) Nedelja, 23. maj ob 18.30:

Granada - Getafe

21.00:

Sevilla - Alaves