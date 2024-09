Atletico v izdihljajih tekme do točke proti Real Madridu

Prvo resno priložnost na madridskem derbiju so si priigrali domačini, ki so zapretili preko Juliana Alvareza, belgijski vratar Thibaut Courtois pa je odlično odreagiral in strel ubranil. Beli balet je odgovoril v 17. minuti, ko je iz velike razdalje sprožil Federico Valverde, z obrambo pa se je izkazal Jan Oblak. V dobri priložnosti se je v nadaljevanju znašel tudi Jude Bellingham, slovenski reprezentančni vratar pa je bil ponovno na pravem mestu. Končnica prvega dela je pripadla galaktikom, ki so po padcu Rodryga v domačem kazenskem prostoru zahtevali enajstmetrovko, glavni sodnik pa je bil drugačnega mnenja.

Drugi polčas so napadalneje začeli colchonerosi, kljub temu pa so do prvega nevarnega zaključka prišli nogometaši Real Madrida. Po uigrani akciji po izvedbi kota je iz ugodnega položaja sprožil Rodrygo, a meril previsoko. Vse je bilo mirno do 64. minute, ko je Vinicius Junior s predložkom našel rojaka Ederja Militaa, ki je imel dovolj časa, da je žogo sprejel, nato pa jo z močnim udarcem poslal v mrežo Atletov.