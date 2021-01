Vodilni Atletico odlično formo potrdil še z zmago proti Sevilli

Atletico je v španskem državnem prvenstvu v izjemni formi, z zmago na zaostali tekmi proti Sevilli (tekma sega daleč, in sicer v 1. krog La Lige) je četa argentinskega trenerjaDiega Simeoneja le še utrdila vodstvo na ligaški lestvici. To je bila še 41. točka Atletov v aktualni sezoni, kar so štiri več od prvega zasledovalca, mestnega tekmeca Real Madrida. In to ob dejstvu, da imajo colchonerosi odigrani kar dve tekmi manj.

Tokrat sta za zmago, sicer že 13. v tej sezoni, poskrbela Angel Correa z golom v prvem polčasu in rezervist Saul Niguez z zadetkom v drugem. Atletico Madrid se je sicer po zgodnjem vodstvu v svojem slogu zatekal k protinapadom, Sevilla je imela večji del časa žogo v svojih nogah, a slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak je znova ohranil mrežo nedotaknjeno: še enajstič na 16 tekmah aktualne sezone La Lige. Ob tem pa je treba dodati, da je slovenski vratar prejel le šest zadetkov.

Angel Correa je v 17. minuti v slogu največjih mojstrov izigral obrambo Seville, se nenadoma obrnil in s strelom na bližnjo vratnico presenetil gostujočega vratarja Bona. Atletico je ob zadetku Saula v drugem polčasu mojstrsko izigral Sevillo, akcijo začel ob izvajanju 'avta' na sredini igrišče, z natančnim strelom z roba kazenskega prostora pa je vse skupaj zaključil Saul.

Izid zaostale tekme 1. kroga La Lige:

Atletico Madrid - Seviila 2:0(1:0)

Correa 17., Saul 76.