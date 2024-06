Atletico Madrid sezono končal z zmago, Real Madrid z remijem

Strelca na zadnji tekmi sta bila Samuel Lino v deveti minuti in Reinildo Mandava v sodnikovem dodatku.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Real Madrid je LaLigo sklenil z remijem 0:0 na domačem stadionu proti Betisu, od belega dresa pa se je poslovil Nemec Toni Kroos.

Poleg Real Madrida in Atletica bosta v prihodnji sezoni v ligi prvakov igrala še Barcelona in Girona, Athletic Bilbao in Real Sociedad bosta zastopala barve Španije v evropski ligi, Betis pa v konferenčni ligi.

V drugo ligo oziroma segundo division se bodo preselili Granada, Almeria in Cadiz.

V nedeljo so na sporedu še zadnje štiri tekme, in sicer Getafe - Mallorca, Celta Vigo - Valencia, Las Palmas - Alaves in Sevilla - Barcelona.