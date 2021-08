Atletico Madrid tudi do drugih treh točk z minimalno zmago

Nogometaši Atletico Madrida so v drugem krogu španskega prvenstva prišli do druge zmage. Podobno kot prejšnji teden v Vigu pri Celti (2:1) so tudi tokrat njihovi navijači trepetali do zadnjih sekund. Tekma se je končala z 1:0.

Čeprav je imel slovenski čuvaj mreže Jan Oblak relativno miren večer, tudi njegovi soigralci na drugi strani igrišča niso pretirano utrujali obrambe Elcheja. Edini zadetek je dosegel Angel Correa v 39. minuti po hudi napaki vratarja Kika Casille. Correa tako ostaja edini strelec aktualnega španskega prvaka v novi sezoni. Argentinec je dosegel oba gola tudi prejšnji teden v Galiciji. V naslednjem krogu bo Atletico gostil Villarreal. Danes je na sporedu še ena tekma, in sicer bo ob 22. uri Real Madrid gostoval pri Levanteju. Barcelona je igrala v soboto in na gostovanju v Bilbau remizirala 1:1. Domače je v vodstvo popeljal Inigo Martinez (51.), izenačil pa je Memphis Depay v 75. minuti. Drugi krog v LaLigi se bo zaključil v ponedeljek z obračunoma Getafe - Sevilla in Osasuna - Celta Vigo. icon-link Statistika Jana Oblaka FOTO: Sofascore.com