Atletico Madrid v Barceloni ugnal Espanyol

Nogometaši Atletica so se tako začasno povzpeli na prvo mesto lestvice, na vrh se je v soboto zavihtel Athletic iz Bilbaa, ko je doma premagal Mallorco z 2:0. Bilbau sta zmago z goloma v 68. in 74. minuti zagotovila Dani Vivian in Inaki Williams. Pri obeh zadetkih je bil podajalec Iker Muniain. Obe ekipi sta bili doslej neporaženi. Pred tem sta se Levante in Rayo Vallecano razšla z 1:1.

* Izidi, 4. krog:

- sobota, 11. september:

Levante – Rayo Vallecano 1:1 (1:0)

Athletic Bilbao – Mallorca 2:0 (0:0)

- nedelja, 12. september:

Espanyol – Atletico Madrid 1:2 (1:0)