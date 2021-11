Atletico Madrid v podaljšku zapravil prednost dveh zadetkov

Madridski Atletico, za katerega je vso tekmo branil slovenski reprezentant Jan Oblak, je v 13. krogu španskega nogometnega državnega prvenstva v gosteh po vodstvu s 3:1 le remiziral z Valencio (3:3) in tako ostaja na četrtem mestu lestvice. Madridčani so prednost dveh zadetkov držali vse do sodnikovega podaljška, ko jim je dve točki z dvema goloma odščipnil Valenciin rezervist Hugo Duro.

Real Madrid je na vrhu, po 12 tekmah je zbral 27 točk. Sledita mu Real Sociedad (25) in Sevilla (24), ki ju tekmi 13. kroga še čakata. Atletico ima po petem remiju na četrtem mestu 23 točk. Real Sociedad bo ob 18.30 gostoval pri Osasuni in se lahko z morebitno zmage vrne na vrh lestvice, Sevillo pa ob 21. uri čaka andaluzijski derbi proti Betisu, ki je na lestvici peti z 21 točkami. Atletico je na razburljivem srečanju v Valencii prek Luisa Suareza povedel v 35. minuti, v drugem polčasu pa je Škofjeločana v vratih rdeče-belih ugnal kar soigralec Stefan Savić z neposrečenim posredovanjem. Že osem minut kasneje je Atletico znova povedel, potem ko je Antoine Griezmann na sredini ukradel žogo, nato z njo dolgo tekel in z roba kazenskega prostora sijajno zadel v zgornji desni kot vratarja Jasperja Cillessena. icon-expand Antoine Griezmann je zadel za 1:2 FOTO: Atletico Madrid Štiri minute kasneje je po nekaj sreče v kazenskem prostoru iz neposredne bližine zadel še Šime Vrsaljko in videti je bilo, da bodo varovanci Diega Simeoneja še sedmič v sezoni slavili. A domači so imeli drugačne načrte. Nekaj upanja je najprej v drugi minuti sodnikovega dodatka domačim vlil Hugo Duro, ki je v igro vstopil šele v 85. minuti srečanja. Prav Duro pa je štiri minute kasneje po kotu in udarcu z glavo še drugič na tekmi matiral Oblaka za končnih 3:3. Atletico pa je poleg dveh točk ostal še brez Kierana Trippierja, ki je moral igrišče zapustiti že v sedmi minuti srečanja. Anglež je po kontaktu s Hélderjem Costo padel in si kot kaže poškodoval ramo. icon-link Statistika tekme Valencia – Atletico Madrid FOTO: Sofascore.com Na prvi današnji popoldanski tekmi je Villarreal z 1:0 ugnal moštvo Getafeja, ob 18.30 pa se bosta pomerila še Mallorca in Elche. Že v soboto sta igrala največja španska kluba. Real je proti Rayo Vallecanu slavil z 2:1, Barcelona pa je po vodstvu s 3:0 po polčasu proti Celti iz Viga v 96. minuti ostala brez polnega izkupička, potem ko je na 3:3 izenačil Iago Aspas. Vodenje Kataloncev bo v ponedeljek po predstavitvi uradno prevzel Xavi Hernandez, ki bo skušal svoje nekdanje moštvo dvigniti z devetega mesta (17 točk). icon-expand Iago Aspas – junak tekme proti Barceloni FOTO: AP Prav tako v soboto je Espanyol z 2:0 premagal Granado, Alaves pa je bil z 2:1 boljši od Levanteja. Že v petek je Cadiz v gosteh z 1:0 premagal Athletic iz Bilbaa. Izidi, 12. krog: – petek, 5. november: Athletic Bilbao – Cadiz 0:1 (0:1) – sobota, 6. november: Espanyol – Granada 2:0 (2:0) Celta Vigo – Barcelona 3:3 (0:3) Alaves – Levante 2:1 (0:1) Real Madrid – Rayo Vallecano 2:1 (2:0) – nedelja, 7. november: Villarreal – Getafe 1:0 (1:0) Valencia – Atletico Madrid 3:3 (0:1) (Jan Oblak je vso tekmo branil za Atletico.) 18.30 Osasuna – Real Sociedad 18.30 Mallorca – Elche 21.00 Betis – Sevilla