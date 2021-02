Atletico prekinil črno serijo s pomembno zmago na Ceramici

Slovenski vratar Jan Oblakje odigral celotno tekmo in se izkazal z obrambo v 85. minuti, ko je z izjemno parado zaustavil poskus Alexa Baene. Tri minute pred tem je slednji že premagal Oblaka, a je Škofjeločana rešil okvir vrat.

Zadržan začetek Villarreala, VAR priznal zadetek Atletica

Oblak in njegovi soigralci so po zadržanem začetku pri Villarrealu, ki je imel terensko premoč, prišli do prednosti v 25. minuti. Takrat je po akciji Stefana Savića žogo nazadnje v svojo mrežo poslalAlfonso Pedraza, a so sodniki potrebovali več minut ogledov posnetkov, da so gol tudi priznali. Ob koncu prvega polčasa je pri gostihThomas Lemar za prekršek po ogledu posnetka dobil rumeni karton, čeprav so domači zahtevali rdečega.

V nadaljevanju je nato prvi za Madridčane nevarno poskusilLuis Suarez, potem pa je v 69. minuti domača obramba slabo posredovala ob predložku gostov, žogo so odbili točno do Joaa Felixa, ki mu ni bilo težko zadeti. Villarreal je imel tudi nekaj zrelih priložnosti, a se je nekajkrat izkazal Oblak, v 82. minuti pa je Alex Baena zadel okvir gola.

Na lestvici ima zdaj Atletico 58 točk iz 24 tekem, Barcelona 53 iz 25 tekem, Real Madrid pa 52 iz 24 tekem. V današnjih preostalih tekmah je Betis v gosteh z 1:0 premagal Cadiz. Slednji se giblje blizu mest za drugo ligo, ni pa bil daleč od dragocene točke. Toda favorizirani Betis je do polnega izkupička prišel tik pred koncem tekme, v 84. minuti je bil uspešen Juanmi.

Še bolj srečno je do svoje točke prišla Celta, ki je v prvi današnji tekmi izenačujoči zadetek za 1:1 proti Valladolidu dosegla globoko v sodnikovem dodatku. Granada pa je z 2:1 premagala predzadnji Elche, zmagoviti gol je dosegel Antonio Puertas v 76. minuti. Že v soboto je Barcelona v derbiju kroga v gosteh z 2:0 premagala Sevillo. Krog se bo končal v ponedeljek z obračunom Real Madrid - Sociedad.

La Liga, 25. krog, nedeljske tekme:

Villarreal - Atletico Madrid 0:2 (0:1)

Alfonso Pedraza 25./ag., Joao Felix 69.