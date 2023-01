Atletico Madrid z minimalnih 1:0 do jubilejne 10. zmage

Nogometaši Atletico Madrida so po bolečem porazu sredi tedna v četrtfinalu španskega pokala proti mestnemu tekmecu Real Madridu uspešno nastopili v 19. krogu La Lige. Na gostovanju v Pamploni so premagali Osasuno z 1:0 in zabeležili jubilejno deseto zmago.

icon-expand Nogometaši Atletico Madrida so premagali Osasuno z 1:0. FOTO: Twitter Z njo so varovanci trenerja Diega Simeoneja na lestvici ohranili četrto mesto, ki kot zadnje vodi v Ligo prvakov v naslednji sezoni. Pred njimi so Real Sociedad in Real Madrid, ki se bosta danes zvečer srečala v španski prestolnici, ter Barcelona na prvem mestu, ki je včeraj prav tako z 1:0 premagala Girono. Edini zadetek za Atletico je v 74. minuti po natančni podaji Rodriga de Paula v protinapadu dosegel Saul Niguez. Za Atletico Madrid je bila to šele tretja zmaga v zadnjih osmih nastopih v španskem prvenstvu. V naslednjem krogu, 4. februarja, bo gostil Getafe. Slovenski čuvaj mreže Jan Oblak je sedmič v tej sezoni La Lige ohranil mrežo nedotaknjeno. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke - nedelja, 29. januar: Valladolid - Valencia 1:0 (0:0) Osasuna - Atletico Madrid 0:1 (0:0) (Jan Oblak je branil vseh 90 minut za Atletico) 18.30 Celta Vigo - Athletic Bilbao 21.00 Real Madrid - Real Sociedad