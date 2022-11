Atletico Madrid znova brez zmage, tokrat proti Espanyolu

Varovanci Diega Simeoneja so več kot eno uro imeli igralca več na terenu, a so le enkrat zatresli mrežo gostov iz Barcelone. Celo več, Katalonci so povedli preko Sergia Darderja v 62. minuti.

Soigralci Jana Oblaka – izenačil je Joao Felix v 78. minuti – so imeli v zaključku tekme številne priložnosti za zmago, vendar je ostalo pri delitvi točk, ki je za Atletico hud udarec za najvišja mesta v La Ligi, še posebej potem, ko so v zadnjih dveh tednih doživeli veliki razočaranji v Ligi prvakov in na koncu zasedli zadnje mesto v predtekmovalni skupini.