Dva zadetka Griezmanna za četrto zaporedno zmago Atletica

Atleti so tekmo odprli odločno in goste stisnili na svojo polovico, kar se je hitro poznalo tudi na rezultatu. V 12. minuti se je žoga po strelu Pabla Barriosa nesrečno odbila do Adriana de la Fuenteja in nato v mrežo Levanteja.

Sledile so minute gostov, v 21. minuti je slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka z glavo matiral Manuel Sanchez, nekdanji nogometaš Atletica, in izid poravnal na 1:1.