Nogomet

Dva zadetka Griezmanna za četrto zaporedno zmago Atletica

Madrid, 08. 11. 2025 20.37 | Posodobljeno pred 28 minutami

Avtor
Ž.Ž.
Nogometaši Atletico Madrida so v 12. krogu španskega prvenstva s 3:1 premagali Levante. Tekmo je po vstopu v igro odločil Antoine Griezmann, ki je za Colchonerose prispeval dva zadetka. Atleti so se s četrto zaporedno zmago vsaj začasno zavihteli na tretje mesto lestvice in se pri 25 točkah izenačili z drugouvrščeno Barcelono, zaostanek za vodilnim Real Madridom pa zmanjšali na pet točk.

Atletico Madrid je s 3:1 premagal Levante.
Atletico Madrid je s 3:1 premagal Levante. FOTO: Profimedia

Atleti so tekmo odprli odločno in goste stisnili na svojo polovico, kar se je hitro poznalo tudi na rezultatu. V 12. minuti se je žoga po strelu Pabla Barriosa nesrečno odbila do Adriana de la Fuenteja in nato v mrežo Levanteja.

Sledile so minute gostov, v 21. minuti je slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka z glavo matiral Manuel Sanchez, nekdanji nogometaš Atletica, in izid poravnal na 1:1.

Antoine Griezmann je 30 sekund po prihodu na zelenico zatresel mrežo Levanteja.
Antoine Griezmann je 30 sekund po prihodu na zelenico zatresel mrežo Levanteja. FOTO: Profimedia

V 61. minuti je domači strateg Diego Simeone v ogenj poslal Antoina Griezmanna, kar se je izkazalo za odlično potezo. Francoz je le 30 sekund po vstopu v igro kronal imenitno podajo Marcosa Llorenteja in Atletico popeljal v vodstvo. A ni se zadovoljil z enim zadetkom, v 80. minuti je mrežo zatresel še drugič in povišal prednost domačih ter postavil tudi končni rezultat 3:1.

Atletico Madrid zaseda tretje mesto prvenstvene lestvice.
Atletico Madrid zaseda tretje mesto prvenstvene lestvice. FOTO: Profimedia

Rojiblancosi tako po enajstih krogih ostajajo pri zgolj enem porazu, s četrto zaporedno zmago, sedmo letos, pa so se Atleti zavihteli na tretje mesto prvenstvene lestvice. Pri 25 točkah so se ob tekmi več točkovno izenačili z drugouvrščeno Barcelono, za vodilnim Realom Madridom pa zaostajajo za pet točk.

Na preostalih sobotnih tekmah je Girona ugnala Alaves, Sevilla pa Osasuno, na obeh tekmah smo videli samo en zadetek.

Nogometaši kraljevega kluba in blaugrane bodo na delu v nedeljo, Madridčane čaka Rayo Vallecano, Katalonce pa Celta Vigo.

* Izidi, 12. krog La lige:

- petek, 7. november:

Elche - Real Sociedad 1:1 (0:0)

- sobota, 8. november:

Girona - Alaves 1:0 (1:0)

Sevilla - Osasuna 1:0 (0:0)

Atletico Madrid - Levante 3:1 (1:1)
(Jan Oblak je branil vseh 90 minut za Atletico)

Espanyol - Villarreal -:-

nogomet špansko prvenstvo atletico madrid
abcde1234
08. 11. 2025 21.12
Španska LaLiga je več ali manj končana, Real spet premočni zmagovalec, medtem ko bodo povprečni Atleti pometli z Varcelonarčki.
