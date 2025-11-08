Dva zadetka Griezmanna za četrto zaporedno zmago Atletica

Atleti so tekmo odprli odločno in goste stisnili na svojo polovico, kar se je hitro poznalo tudi na rezultatu. V 12. minuti se je žoga po strelu Pabla Barriosa nesrečno odbila do Adriana de la Fuenteja in nato v mrežo Levanteja.
Sledile so minute gostov, v 21. minuti je slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka z glavo matiral Manuel Sanchez, nekdanji nogometaš Atletica, in izid poravnal na 1:1.
V 61. minuti je domači strateg Diego Simeone v ogenj poslal Antoina Griezmanna, kar se je izkazalo za odlično potezo. Francoz je le 30 sekund po vstopu v igro kronal imenitno podajo Marcosa Llorenteja in Atletico popeljal v vodstvo. A ni se zadovoljil z enim zadetkom, v 80. minuti je mrežo zatresel še drugič in povišal prednost domačih ter postavil tudi končni rezultat 3:1.
Rojiblancosi tako po enajstih krogih ostajajo pri zgolj enem porazu, s četrto zaporedno zmago, sedmo letos, pa so se Atleti zavihteli na tretje mesto prvenstvene lestvice. Pri 25 točkah so se ob tekmi več točkovno izenačili z drugouvrščeno Barcelono, za vodilnim Realom Madridom pa zaostajajo za pet točk.
Na preostalih sobotnih tekmah je Girona ugnala Alaves, Sevilla pa Osasuno, na obeh tekmah smo videli samo en zadetek.
Nogometaši kraljevega kluba in blaugrane bodo na delu v nedeljo, Madridčane čaka Rayo Vallecano, Katalonce pa Celta Vigo.
* Izidi, 12. krog La lige:
- petek, 7. november:
Elche - Real Sociedad 1:1 (0:0)
- sobota, 8. november:
Girona - Alaves 1:0 (1:0)
Sevilla - Osasuna 1:0 (0:0)
Atletico Madrid - Levante 3:1 (1:1)
(Jan Oblak je branil vseh 90 minut za Atletico)
Espanyol - Villarreal -:-
