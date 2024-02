Atletico v 93. minuti do točke proti Realu

Tretji madridski derbi v letošnjem koledarskem letu se je začel s pritiskom domačinov, strela Juda Bellinghama in Brahima Diaza pa nista našla poti do mreže. Odgovor so gostje našli v 8. minuti, Andrij Lunin pa je strel Alvara Morate obranil brez težav. Varovanci Carla Ancelottija so nadaljevali z iskanjem zadetka in ga v 20. minuti tudi našli. Po zmedi v gostujočem kazenskem prostoru, kjer so se rojiblancosi ukvarjali predvsem z morebitnim prepovedanim položajem, je do žoge prišel Diaz in premagal Jana Oblaka. Gostje so bili v 23. minuti blizu izenačujočega zadetka, z izjemno obrambo pa se je izkazal Ukrajinec v vratih madridskega Reala. Domačini so imeli zaradi odsotnosti številnih centralnih branilcev težave predvsem po predložkih Atletica, gostje pa so pričakovano do nevarnih priložnosti prihajali po strelih z glavo. Slednjih atleti niso uspeli izkoristiti, ekipi pa sta na odmor odšli ob minimalni prednosti Real Madrida.