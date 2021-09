Atletico na mestnem derbiju porazil Getafe

V prvem polčasu nismo videli velikih priložnosti, toda Getafe je v njegovih izdihljajih po veliki napaki Jana Oblaka prišel do zadetka. V 45. minuti srečanja je Stefan Mitrović domače povedel v vodstvo. V drugem polčasu so imeli Madridčani kar nekaj priložnosti, med drugim je Luis Suarez v 69. minuti zatresel prečko. Toda urugvajski napadalec je v 78. minuti poskrbel tudi za izenačenje, ko je zadel po podaji Maria Hermosa . Malce pred tem, v 74. minuti, je pri domačih rdeči karton dobil Carles Alena .

Getafe se je v letošnjo sezono podal v upanju na boljši zaključek. Trenutno jim še ni uspelo osvojiti točke na prvih petih tekmah. Na drugi strani atleti prihajajo na dvoboj po dveh zaporednih izenačenjih, njihova igra pa ni bila povsem prepričljiva. Vse to pa ne velja za trenutno največjega rivala belega baleta, zato se bo Atletico poskušal vrniti na zmagovalne tirnice, kajti v dirki za naslov prvenstva je dober začetek še kako pomemben.

Mož odločitve je bil tudi na koncu drugega polčasa Urugvajec, ko je v prvi minuti sodniškega dodatka z glavo dosegel svoj drugi zadetek na tekmi in tako Atleticu priboril zmago in nove tri točke, ki so jih popeljale na vrh španske lestvice. Real Madrid ima trenutno tekmo manj. Getafe je tekmo zaključil še s šestim porazom na šesti tekmi sezone.