Atletico našel zamenjavo za Parteyja

Po poročanju španske Marce so se atleti dogovorili za prihod Geoffreyja Kondogbie iz Valencie. Ob predpostavki, da bo šlo vse po načrtih, bo 27-letnik postal novi igralec Atletica in s tem tudi novi soigralec slovenskega vratarja Jana Oblaka. Čeprav sta se Atletico in Valencia pogovarjala tudi o morebitni posojilni pogodbi, se bo 27-letni Kondogbia preselil k rojiblancos v zameno za plačilo odškodnine, ki bi lahko znašala med 15 in 20 milijonov evrov.

V Franciji rojeni reprezentant Srednjeafriške republike Kondogbia si je že nekaj časa želel pridružiti zasedbi Diega Simeoneja in kaže, da se bo njegova želja tudi končno uresničila. Na tekmi proti Getafeju ta konec tedna ni bil več v kadru Valencie. V skladu s pravili la lige je Atletico dobil možnost za zamenjavo za Parteyja, potem ko je Arsenal zadnji dan prestopnega roka plačal odkupno klavzulo za ganskega reprezentanta, česar v Madridu niso mogli preprečiti, colchonerosom pa je tako zmanjkalo časa za ustrezno zamenjavo v zvezni vrsti.

Španska liga ekipam, ki se znajdejo v takšnem položaju, daje možnost, da v enem mesecu pripeljejo novega igralca, ki je brez kluba ali že igra v Španiji. Kondogbia je kariero začel v Lensu, igral je tudi za Sevillo, Monaco, Inter, dres Valencie nosi od leta 2017.