Atletico ni uspel streti odpora Villareala

Slovenski vratar Jan Oblak in njegovi soigralci pri madridskem Atleticu tudi v 20. krogu državnega prvenstva niso vknjižili vseh treh točk. Na gostovanju pri Villarrealu so namreč iztržili remi, izid tekme je bil 2:2. 'Atleti' so se tudi s točko vrnili na četrto mesto prvenstvene razpredelnice.

Gosti so v deseti minuti povedli, strelec vodilnega gola je bil Angel Correa. V 27. minuti je slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka premagal Pau Torres, drugi gol za domače pa je v 58. minuti dosegel Alberto Moreno. Končni izid je v 67. minuti postavil Geoffrey Kondogbia, ki si je v sodniškem dodatku prislužil tudi rdeči karton. icon-expand Statistika tekme: Villareal vs. Atletico Madrid (2:2) FOTO: Sofascore.com Atletico za Realom zaostaja že 16 točk, še naprej je najbližje vodilnim Madridčanom Sevilla. Ta je na domačem igrišču z 1:0 premagala Getafe in za Realom, ki je že v soboto s 4:1 premagal Valencio, ob tekmi manj zaostaja za pet točk. Edini gol je v 22. minuti dosegel Rafa Mir. Je pa zaostanek za vodilno ekipo povečal Sevillin mestni tekmec, tretjeuvrščeni Betis. Na gostovanju pri Rayu Valecanu je iztržil remi 1:1, kar ni slab rezultat glede na dejstvo, da je od 33. minute igral z igralcem manj na igrišču, saj je sodnik izključil Alexa Morena. Kljub igralcu manj so gosti v sodnikovem dodatku prvega dela prek Sergia Canalesa povedli, v 70. minuti je izenačil Ivan Balliu. Špansko državno prvenstvo, 20. krog, izidi nedeljskih tekem:

Rayo Vallecano - Betis 1:1 (0:1)



Sevilla - Getafe 1:0 (1:0)



Alaves - Athletic Bilbao 0:0



Osasuna - Cadiz 2:0 (1:0)



Villarreal - Atletico Madrid 2:2 (1:1)

