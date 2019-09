Atleti po izjemnem preobratu ostajajo vodilni v La Ligi, Bale Realu priboril točko in predčasno odkorakal z igrišča

Nogometaši Atletica iz Madrida nadaljujejo za zdaj popolno sezono. V tretjem krogu španskega državnega prvenstva so na domačem terenu s 3:2 premagali ekipo Eibarja, ki je po 20 minutah srečanja vodila že z 2:0. A soigralci Jana Oblaka so v drugem polčasu zrežirali preobrat in v zadnji minuti srečanja prišli do novih treh točk, s katerimi ostajajo zasidrani na prvem mestu La Lige. Nekaj manj sreče je imel njihov mestni tekmec, Real, ki je na gostovanju pri Villarrealu iztržil zgolj remi (2:2).

Nogometaši madridskega Reala so gostovali pri Villarrealu in se ob začetku tekme z minuto molka poklonili hčerki Luisa Enriqueja, ki je pred dnevi izgubila bitko z rakom.

Luka Jović si je tokrat izboril mesto v začetni enajsterici. FOTO: AP

Zinedine Zidane je v začetno enajsterico uvrstil Luko Jovićain Ferlanda Mendyja, slednji je tako dočakal svoj prvenec v dresu kraljevega kluba. Na klopi sta obsedela Luka Modrić in Marcelo. Vendar pa sreča v uvodnih minutah tekme ni bila na strani Reala. Domače moštvo je namreč v 12. minuti zatreslo mrežo galaktikov. Po hitrem protinapadu je do strela tik pred vrati prišel Ekambi, Thibaut Courtois je strel uspel odbiti, vendar le do Gerarda Morena, ki je žogo pospravil za hrbet gostujočega čuvaja mreže. Kljub pobudi na strani Reala, so gostje zaostanek uspeli nadoknatiti šele ob koncu polčasa. Med strelce se je vpisal Gareth Bale, ki mu je Zidane tudi tokrat zaupal mesto v začetni enajsterici. Valižan, ki je bil v minuli sezoni razočaran nad majhnim številom priložnosti je tako začel že na tretji prvenstveni tekmi v novi sezoni. Jović je s peto podal Danielu Carvajalu, slednji je žogo podal pred vrata do Balea, ki ni imel težkega dela, žogo je le potisnil v mrežo za izenačenje. V drugem polčasu se je situacija iz prvega ponovila. Domači so v 74. minuti vnovič prešli v vodstvo. Za to je zaslužen Moi Gomez, ki je izkoristil odbito žogo in jo iz neposredne bližine le še potisnil v mrežo. Rešitev za Real je vnovič prišla s strani Balea, po lepi podaji Modrića, ki je v igro vstopil po menjavi Jovića, je sprožil strel v spodnji desni kot mreže in premagal domačega vratarja. Za piko na i si je Valižan ob koncu tekme zaradi grobega prekrška prislužil še rdeč karton, v pičlih dveh minutah je namreč prisilil sodnika, da je dvakrat izvlekel rumeni karton.

Modrić je v igro vstopil v 68. minuti in vpisal podajo pri drugem zadetku Balea. FOTO: AP

Real je sicer v drugem polčasu imel več priložnosti za zmago, po zaslugi Karima Benzemaja se je mreža zatresla še v 60. minuti, sodnik pa je presodil, da je bil Francoz ob sprejemu žoge v prepovedanem položaju in zadetek razveljavil. Atleti ostajajo na vrhu lestvice Nogometaši Atletica iz Madrida so tudi v tretjem krogu španskega državnega prvenstva zabeležili zmago z minimalno prednostjo. Po Getafeju (1:0) in Leganesu (1:0) so colchonerosi odpravili še Eibar in tako ostajajo na vrhu razpredelnice. Atletico je na srečanju pokazal dva povsem različna obraza. V prvem polčasu so bili varovanci Diega Simeoneja povsem neprepoznavni. Dovolj zgovoren podatek o nemoči Atletica je bil zgolj en samcat strel v okvir nasprotnika. Gostje iz severovzhoda Španije so v tekmo vstopili odločneje in bili za to nagrajeni že v 7. minuti, ko je Jana Oblakapremagal Charles, ki je po podaji Fabiana Orellane ostal sam pred slovenskim reprezentančnim vratarjem. Nezbranost v sicer granitni obrambi Madridčanov so nogometaši Eibarja znova izkoristili v 19. minuti, ko je po slabi reakciji obrambe ob predložku Alvara Tejera, tudi s pomočjo noge Marcosa Llorenteja, gostujočo prednost povišal Anaitz Arbilla. Domači so se v tekmo vrnili preko portugalskega mladeniča Joaoa Felixa, ki je zadel v 27. minuti.

Joao Felix je dosegel svoj prvi zadetek v dresu Atletico Madrida.