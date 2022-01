Atletico po izpadu iz superpokala sedaj izpadel še iz španskega pokala

Atletico Madrid, za katerega že osmo sezono brani slovenski reprezentant Jan Oblak, je na ligaški lestvici šele na četrtem mestu in je kar 16 točk oddaljen od vodilnega mestnega tekmeca Real Madrida. Prejšnji teden so colchonerosi z 2:1 izgubili polfinale španskega superpokala, sedaj pa so z 2:0 izgubili še proti Real Sociedadu in se tako že v osmini finala poslovili iz španskega pokala.