Atletico po izpadu v Evropi razočaranje doživel tudi v prvenstvu

Tekma je bila veliko pomembnejša za goste. Atletico Madrid ima tri kroge pred koncem La Lige že zagotovljeno mesto v ligi prvakov v prihodnji sezoni in višje od tretjega mesta ne more več, Celta pa se je s tremi točkami na zmago približala Betisu, ki zaseda peto mesto, ki po uvrstitvi Rayo Vallecana v finale konferenčne lige Španiji prinaša dodatno mesto v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju.

Edini gol na tekmi je v 62. minuti dosegel Borja Iglesias, ki je z natančnim lobom ukanil Jana Oblaka. V Španiji ljubitelji nogometa nestrpno pričakujejo nedeljski večerni obračun med Barcelono in Real Madridom. Kataloncem že remi zadostuje za drugi zaporedni naslov španskega prvaka.

Medtem ko je pri vrhu La Lige več ali manj vse jasno, pa bo boj za obstanek v prvi ligi napet do zadnjega kroga. Oviedo na repu razpredelnice je odpisan, šest ekip v treh točkah pa se bo skušalo izogniti preostalima dvema mestoma, ki vodita v segundo division.