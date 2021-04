Atletico lahko po petardi nad Eibarjem znova malce lažje zadiha

V zadnjih tednih so varovanci Diega Simeoneja izgubili veliko število točk zaradi neučinkovitosti (na zadnjih štirih tekmah pred obračunom z Eibarjem so dvakrat izgubili, enkrat remizirali in enkrat zmagali), tokrat pa so bili pred vrati tekmečevega vratarja neusmiljeni. Na tekmi so sprožili deset strelov (tekmeci niti enega), pet žog pa je končalo za hrbtom Marka Dmitrovića.

Ob koncu prvega polčasa je dvakrat zadel Angel Correa (42., 44.), v drugem pa sta mrežo srbskega vratarja napolnila še Yannick Carrasco(49.) ter Marcos Llorente, ki je zadel dvakrat (53., 68.).

S tem ima na vrhu prvenstvene razpredelnice Atletico zdaj 70 točk, sledita pa Real Madrid s 66 in Barcelona s 65. Kraljevi klub bo obračun 33. kroga odigral drevi v gosteh proti Getafeju (21.00), Barcelona pa bo proti Granadi igrala šele 29. aprila, saj je v soboto zvečer osvojila pokalno lovoriko proti Athleticu Bilbau (4:0).

S pomembno zmago je v boju za naslov španskega prvaka ostala tudi Sevilla. Andaluzijci so namreč v San Sebastianu pri Real Sociedadu zmagali z 2:1 in na lestvici zasedajo četrto mesto s 64 točkami.

Španska La liga, 33. krog:

Atletico Madrid - Eibar5:0 (2:0)

Correa 42., 44., Carrasco 59., Llorente 53., 68.

Preostali izidi:

Osasuna- Elche 2:0(1:0)

Real Sociedad - Sevilla 1:2(1:2)

Alaves- Huesca 1:0 (0:0)