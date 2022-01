Atletico po preobratu do zmage v derbiju kroga proti Valencii, Sevilli le točka

Nogometaši Seville so sicer podaljšali niz tekem brez poraza na svojem stadionu na 13, a je bila to na koncu slaba tolažba zaradi dveh izgubljenih točk ekipe, ki je realno ostala edini tekmec madridske zasedbe v boju za naslov. Gostje so ob koncu prvega dela dosegli dva gola v le štirih minutah, najprej je zadel Franco Cervi, potem še Iago Aspas.

Odgovor Seville v nadaljevanju je bil sicer podobno hiter: potem ko so gostje zdržali nalete do 71. minute, sta Papu Gomez in Oliver Torres tudi dosegla gola v štirih minutah za 2:2.

V preostalih današnjih tekmah je Villarreal visoko s 3:0 odpravil Mallorco in začasno skočil na šesto mesto. Cadiz pa je v obračunu ekip z dna lestvice premagal Levante z 2:0.

Atletico Madrid je v večerni tekmi gostil Valencio. Jan Oblak, odigral je celo tekmo za Madridčane, ter soigralci so slabo začeli. Valencia je bila v prvem delu boljša in je premoč tudi kronala z dvema zadetkoma. Yunus Musah v 25. in Hugo Duro v 44. sta poskrbela za trdnih 2:0. Atletico je v nadaljevanju sicer strnil svoje vrste, Matheus Cunha je v 64. minuti tudi znižal, a kazalo je, da mu ne bo uspelo. Potem pa je tik pred koncem tekme izenačil Angel Correa, že globoko v živčnem in razvlečenem sodnikovem dodatku pa je za popoln preobrat poskrbel še Mario Hermoso. Atletico je četrti na lestvici, ima pa 36 točk.

Špansko državno prvenstvo, 21. krog, izidi petkove in sobotnih tekem:

Espanyol - Betis 1:4 (1:2)

Levante - Cadiz 0:2 (0:1)

Villarreal - Mallorca 3:0 (2:0)

Sevilla - Celta Vigo 2:2 (0:2)

Atletico Madrid - Valencia 3:2 (0:2)

(Jan Oblak je igral celo tekmo za Atletico).