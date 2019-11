Atletico po treh tekmah znova do zmage, na Wandi padel Espanyol

Atletico Madrid v zadnjem času ni kazal kdove kako prepričljivih iger in podobno je bilo tudi na tekmi 13. kroga španske La lige, ko so colchonerosi na Wandi gostili predzadnjo ekipo sezone Espanyol. Ta je v prvem polčasu celo povedel, nato pa so za 'mir v hiši' poskrbeli Angel Correa, Alvaro Morata in Koke.

Alvaro Morata FOTO: AP Alvaro Morata za razliko od Atletica morda preživlja najboljše tedne svoje kariere, saj je zadel še na šesti zaporedni tekmi za colchonerose (v vseh tekmovanjih). Poleg lepega zadetka z roba kazenskega prostora, ki je bil še peti v letošnji sezoni La lige, se je Morata v zaključku prvega polčasa izkazal še s podajo za izenačujoči zadetek, pod katerega se je podpisal Angel Correa. Za končnih 3:1 je v sodnikovem podaljšku poskrbel Koke, ki ga je z lepo podajo zaposlil napadalec Diego Costa. Atletico Madrid je z zmago prekinil manjšo krizo, potem ko je na zadnjih treh tekmah v vseh tekmovanjih dvakrat remiziral in enkrat izgubil. V španskem prvenstvu colchonerosom še vedno sicer zelo dobro kaže, danes so vpisali 24. točko sezone, s čimer za vodilnima Barcelono in Realom zaostajajo le za točko. ATM - ESP Izid:

Atletico Madrid – Espanyol 3:1 (1:1)