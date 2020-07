Morata svari tekmece: Moramo verjeti, Liga prvakov je v glavah vseh nas

Atletico je že ob nedavnem gostovanju v Barceloni izvajal kar tri enajstmetrovke: prvo je Diegu Costi ubranil Barcin nemški as Marc-Andre ter Stegen , a so sodniki zaradi tega, ker je zapustil črto vrat, Madridčanom omogočili ponovitev. Zanesljivi izvajalec je bil Saul Niguez , ki je nato v polno z bele pike meril tudi v drugem polčasu za končnih 2:2. Tokrat je Morata izvedel tudi ponovljeni strel, ki je Atleticu proti Mallorci prinesel vodstvo z 1:0, tudi kasnejšega gola iz igre pa v zaključku drugega polčasa ni proslavljal preveč glasno.

"Ničesar nisem videl (po prvi enajstmetrovki, op. a.), bil sem obremenjen s tem, da sem zgrešil, nisem pričakoval takšnega darila VAR, a ko so odločili, da je potrebno ponavljati, sem 'zamenjal čip' in poskusil spet zadeti. Za napadalca je pomembno, da dosega gole. Želel sem si še več kot dva, a nisem igral veliko, vseeno pa sem zelo zadovoljen, še posebej zaradi ekipe. Želimo čim višje po lestvici, dokler še imamo kaj možnosti za to."

"Del nogometa je grešiti in vnovič poskusiti, vedel sem, da bo šel vratar spet v tisto stran, a da bi žoga lahko šla notri, če jo usmerim višje. Zadovoljen sem, ker sem lahko pomagal ekipi, smo še bližje cilju kot pred začetkom premora in bili smo v težkem položaju, a smo se zelo dobro vrnili, z dobro miselnostjo. Zelo smo zadovoljni," je v prvih izjavah po tekmi za Movistar povedal Alvaro Morata .

'To ni bila tekma, da bi norel od proslavljanja'

"Dobro sem, zelo sem dobro,"je govorice o nezadovoljstvu nad številnimi rotacijami trenerja Diega Simeoneja na kasnejši novinarski konferenci hitro utišal Morata."Zadovoljen sem in vedno sem govoril, da sem zadovoljen, ker sem tukaj, da igram za Atletico ... To tudi ni bila tekma, da bi norel od proslavljanja proti ekipi, ki se bori za življenje (obstanek v Primeri, op. a.). Moraš razumeti situacijo drugih ekipo in to ni bila priložnost, da bi kot nor proslavljal. So v delikatni situaciji in meni ne bi bilo všeč biti v njej. Sam pa sem poln želje, tako kot vsi moji soigralci."

Pozornost članov Atletica se za zdaj še ne obrača proti Ligi prvakov, kjer Jana Oblaka in soigralce čaka še vsaj ena tekma izločilnih bojev. A Morata priznava, da bo tudi takrat, ko bo s soigralci dobil nekaj premora pred napovedanim obiskom Lizbone, najelitnejše evropsko tekmovanje v mislih vseh, ki so povezani z rdeče-belimi.

Povsem blizu velikim

"Da bi nam format ene tekme lahko koristil? Evropske ekipe so zelo široke in pripravljene na to. Mi pustimo vse na igrišču in verjamem, da s tem tudi zmagujemo,"je o zaključnem turnirju, ki bo avgusta s prenosi na Kanalu Ain VOYO na sporedu v portugalski prestolnici,še povedal Morata. "Imamo zelo motiviran kader, pripravljen, ki mu rotacije ne škodujejo. Upajmo, da bomo imeli do konca življenja pet menjav, kajti tako imaš veliko možnosti za vstop v igro, to pa bo pomemben dejavnik. Čimbolj sveži bomo proti koncu, bolj bomo podobni Atleticu, bolj kot pa se bomo borili‒boljše rezultate bomo dosegali,"je dodal nekdanji član mestnega tekmeca Reala in italijanskega Juventusa ter londonskega Chelseaja.

"Ostalo nam je nekaj tekem, ki jih moramo zmagati, to ni bila lahka sezona in naš cilj je, da jo zaključimo čim višje. Nato je tu ta cilj (Liga prvakov, op. a.), ki vemo, kaj pomeni za ljudi, klub in za nas. Ko bo konec prvenstva in se bomo za nekaj dni 'odklopili', bo ostala v glavah vseh igralcev. Tri tekme niso mačji kašelj, a vseeno so le tri, lahko pa se borimo z vsakim. Bili smo tik pred tem, da osvojimo španski superpokal, v Ligi prvakov smo po mojem mnenju izločili najboljšo ekipo v Evropi in moramo verjeti, ker nismo preveč oddaljeni od ravni velikih ekip,"je sklenil Morata.

Simeone: Morali smo podkrepiti tekmo v Barceloni

Trener Simeone je moral po tekmi veliko govoriti o najdražji okrepitvi pred aktualno sezono, portugalskemu napadalcu Joau Felixu, ki je dobil priložnost od prve minute, a spet ni imel svojega večera. Felix je po zamenjavi v drugem polčasu tudi jezno reagiral na klopi oziroma tribuni za rezerviste.

"Z zmago smo morali podkrepiti tekmo v Barceloni. Ekipa je od začetka igrala dobro in iskala vertikalnost (Marcosa) Llorenteja in (Yannicka Ferreire) Carrasca po bokih,"je za Movistartekmo ocenil Simeone."Rasli smo skozi tekmo in lahko bi zabili še kakšen gol več v prvem polčasu, a smo prišli do prednosti, ki je usmerila tekmo. Vedno je pomembno, da začneš dobro. V primeru tekem z Levantejem, Valladolidom in Alavesom smo imeli veliko priložnosti, a nam to ni uspelo. Tekme trajajo devetdeset minut in moraš biti pripravljen na vse, kar bi se lahko zgodilo, da izpolniš cilj, ki so tri točke."

'Ne mudimo se pri posameznikih'

Simeone je povedal, da je Felix na tekmi z Alavesom prejel udarec in ni bil stoodstoten, na novinarski konferenci pa je kot že rečeno prejel kar nekaj vprašanj z nekdanjim članom Benfice v glavni vlogi.

"Povsem zaupamo v njegovo kakovost, njegov talent in način igre, potrebujemo pa, da se to pokaže še na igrišču," je dejal Simeone. "Osredotočamo se na cilj ekipe in kluba, ne mudimo se pri posameznikih. Temelj je potenciranje posameznikov, s čimer želimo izboljšati kolektiv. Če se bomo mudili pri posameznikih, bi to lahko bilo nevarno. Joao je začel dobro proti Osasuni, odigral dobre tekme, danes ni bil tako nabrušen v svoji igri in videl sem, da ekipa potrebuje drugačne karakteristike, denimo Vitola, ki je delal za to, kar potrebuje ekipa,"je vzor Felixu v izkušenemu Špancu našel Simeone, ki je za novo dobro predstavo pohvalil tudi Yannicka Ferreiro Carrasca.

Brez besed o Ligi prvakov

"Mladim, ki pridejo k nam, vedno želim predstaviti, da je to tekmovalna ekipa, ki mora zmagati. Delamo v smeri, da iščemo najboljše poti do zmage. Ne sklepamo kompromisov s komerkoli, želimo le to, da plujemo v smeri, za katero menimo, da je najboljša. Če bi Carrasco lahko ostal? Saj vidite sami. Od povratka igra vedno bolje iz tekme v tekmo. Je vertikalen, prodoren, lahko zadene, zelo dobro vodi žogo in dogaja se nam enako kot z Llorentejem, ki tekmuje z (Angelom) Correo. Correa je bolj pripravljen za ta položaj na boku, ker je starejši in je boljši v taktičnem smislu, toda Marcos je še ena alternativa več, daje nam prodornost."

O Ligi prvakov pa je dodal: "Ne razmišljam o Ligi prvakov. Ostale so nam še zelo pomembne štiri tekme proti zelo dobrim tekmecem in tekmovali bomo tako, kot smo vedno tekmovali. Imamo nekaj več premora, saj bomo naslednje tekme igrali na vsake štiri dni, vse skupaj en bo tako zgoščeno in dobili bomo več priložnosti za delo z nogometaši, ki so že prebrodili težave, povezane z dolgim premorom."