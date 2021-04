Oblak zaklenil vrata, Atletico po zmagi zopet sam na vrhu

Nogometaši Atletica so v domačem prvenstvu prišli do nove zmage, potem ko so na Wandi Metropolitano z 2:0 ugnali Huesco. Med strelce sta se vpisala Angel Correa v prvem in Yannick Carrasco v drugem polčasu, Jan Oblak pa v vratih Colchonerosov ni imel pretiranega dela in je svojo mrežo ohranil nedotaknjeno.

icon-link Statistika Jana Oblaka proti Huesci FOTO: Sofascore.com Huesca je v nasprotju s pričakovanji bolje odprla srečanje v Madridu. Dimitrios Siovas je imel že v drugi minuti kar dve lepi priložnosti, pri prvem strelu je zgrešil vrata, pri drugem pa je bil na mestu Jan Oblak. Nato je vajeti igre prevzel Atletico, za katerega je kot prvi streljal Yannick Carrasco, a neuspešno, za njim sta poskušala tudi Saul Niguez in Hector Herrera, vendar je ostalo pri 0:0. Prvo spremembo izida smo videli šele pred koncem polčasa, ko je v 39. minuti za 1:0 zadel Angel Correa, ki je po podajiMarcosa Llorenteja natančno meril z levico. Na začetku drugega polčasa se je nadaljevala prevlada domačih, v 65. minuti pa je s prostega strela za goste zapretil Sergio Gomez, ki je meril nekoliko previsoko. Dvomov o zmagovalcu pa je bilo dokončno konec v 79. minuti, ko je Llorente vpisal še drugo podajo, le da se je tokrat kot strelec izkazal Carrasco, ki je z desnico meril dovolj natančno za 2:0. Sledil je sicer še pregled zadetka s sistemom VAR, ki pa je pokazal, da je bilo vse po pravilih za še kako pomembno zmago Atletov, s katero so zopet sami na vrhu lestvice La Lige. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke La Liga, 22. april, izidi: Atletico Madrid – Huesca 2:0 (1:0)

Correa 39.; Carrasco 80.

Jan Oblak je branil vso tekmo Granada – Eibar Real Sociedad – Celta Vigo Barcelona – Getafe