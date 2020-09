Atletico potrdil: Simeone odsoten zaradi okužbe s koronavirusom

Odsotnost Diega Simeoneja s popoldanskega treninga madridskega Atletica, katerega član je tudi slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak, le ni bila tako nedolžna. Atletico je na uradni spletni strani namreč potrdil, da je bil argentinski trener na testiranju pozitiven na okužbo z novim koronavirusom. Po poročanju spletne strani španskega športnega dnevnika ASse nahaja v domači oskrbi, čaka pa ga daljša karantena. Bil naj bi edini pozitiven primer v zadnjem krogu testiranj pri madridskem prvoligašu, potem ko je še v četrtek oddal negativen rezultat, a so testiranje ponavljali po vrnitvi s pripravljalnega tabora v Los Angeles de San Rafaelu, kjer so zaznali okužbo z novim koronavirusom pri osebi, ki ni nogometaš niti član strokovnega štaba, a je bila v stiku z nogometaši oziroma trenerji.

Spomnimo: pri Atleticu so imeli težave z okužbami že pred začetkom zaključnega turnirja Lige prvakov v Lizboni, kjer na tekmi četrtfinala z RB Leipzigom nista smela nastopiti argentinski napadalec Angel Correain hrvaški branilec Šime Vrsaljko. Po koncu sezone oziroma ob začetku priprav na novo tekmovalno leto sta bila na testiranjih pozitivna še brazilski napadalec s španskim potnim listom Diego Costain bočni branilec kolumbijske reprezentance Santiago Arias.

"Na srečo naš trener nima nobenih simptomov in se nahaja v samoosamitvi doma, kjer izpolnjuje karantenske ukrepe, potem ko je z ekipo na priprave odšel minuli ponedeljek,"je sporočil Atletico.