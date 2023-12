Atletico precej težje od pričakovanj premagal zadnjeuvrščeno Almerio

Nogometaši Atletico Madrida so uspešno opravili svojo nalogo v 16. krogu španskega prvenstva. Pred 55.000 gledalci so na domačem stadionu Metropolitano premagali zadnjeuvrščeno Almerio z 2:1 in tako ohranili stik z vodilnimi ekipami.

Atletico Madrid ima po enajsti zmagi enako število točk kot Barcelona na tretjem mestu, Madridčani pa imajo v rokavu še tekmo zaostanka. Girona je druga s štirimi točkami več od Barcelone, na prvem mestu pa je Real Madrid, ki ima po sobotnem remiju z Betisom točko naskoka pred malčkom s severa Katalonije.

Izbranci trenerja Diega Simeoneja so težje od pričakovanj prišli do treh točk. Antoine Griezmann je sicer mrežo zatresel že v 6. minuti, vendar so sodniki v sobi Var razveljavili zadetek zaradi milimetrskega prepovedanega položaja. Deset minut pozneje Alvaro Morata ni zapravil svoje prve priložnosti, pet minut zatem pa je na 2:0 povišal Angel Correa.