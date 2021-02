Celta unovčila težave Atletov: Oblak brez obrambe ob remiju na Wandi

Sredi hude kadrovske krize, ki jo je povzročilo širjenje okužb z novim koronavirusom, je moral Atletico Madrid z Janom Oblakomv vratih na domačem stadionu Wanda Metropolitano proti Celti iz Viga odgovoriti na pritisk vseh najtesnejših zasledovalcev v boju za državni naslov. Barcelona, Real Madrid in Sevilla so v tem krogu slavili zmage, domačemu strategu Diegu Simeonejupa ob odsotnostih Joaa Felixa, Mousse Dembeleja, Maria Hermosa, Yannicka Ferreire Carrasca, Thomasa Lemarja in Hectorja Herrere‒ okužbi zadnjih so potrdili na dan tekme ‒ ni ostalo veliko manevrskega prostora. Priložnost sta na sredini igrišča oziroma na boku dobila Geoffrey Kondogbiain Renan Lodi, v napadu pa sta gol Celte ogrožala Angel Correain Luis Suarez.

Prav Suarez je bil v tej sezoni že večkrat junak rdeče-belih v najtežjih trenutkih, tokrat pa ga je v vrstah sinje modrih izzval podobno "vroči" kapetan Galicijcev in ikona gostujočega kluba Iago Aspas. Ne gre pozabiti ‒ Suarezov nekdanji soigralec pri Liverpoolu. Aspas je s svojimi trenutnimi soigralci nemudoma prevzel pobudo na Wandi in se že po nekaj minutah veselil zasluženega vodilnega zadetka. Po podaji s strani je nemočnega Oblaka z neposredne bližine matiral Santi Mina. Atletico dolgo časa ni našel pravega odgovora na igro severnjakov, ki so v 26. minuti tudi brez uspeha zahtevali izključitev Corree, potem ko je napadalec domačih, ki je že imel rumeni karton, storil nespameten prekršek na robu svojega kazenskega prostora. Večino preostanka prvega polčasa je igra potekala med obema kazenskima prostoroma.