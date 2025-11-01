Svetli način
Nogomet

Oblakov Atletico do popolnega izkupička proti Sevilli

Madrid, 01. 11. 2025 17.41 | Posodobljeno pred 1 uro

Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak je s svojim Atletico Madridom v 11. krogu španskega prvenstva prišel do šeste zmage. Sevillo so doma premagali s 3:0, med strelce pa so se vpisali Julian Alvarez, Thiago Almada in Antoine Griezmann.

Julian Alvarez
Julian Alvarez FOTO: Profimedia

Atletico se je doma dolgo trudil, preden je zlomil odpor borbene Seville. Colchonerosom se je pot do zmage odprla v 60. minuti, ko je Tanguy Nianzou v kazenskem prostoru storil prekršek nad Josejem Mario Gimenezom in se je glavni sodnik po pregledu videoposnetka odločil za enajstmetrovko. Z bele pike je bil zanesljiv Julian Alvarez, ki je domače popeljal v vodstvo.

Kmalu zatem so rojiblancosi prednost podvojili. Po napaki v obrambi gostov si je žogo na polovici Seville priboril Giuliano Simeone, nato pa zaposlil aduta s klopi Thiaga Almado. Končni izid 3:0 je v 90. minuti postavil Antoine Griezmann, znova se je izkazal Almada, tokrat s podajo.

Antoine Griezmann je postavil končni izid 3:0.
Antoine Griezmann je postavil končni izid 3:0. FOTO: Profimedia

Tudi po zmagi pa Atleti ostajajo na četrtem mestu v prvenstvu. Visoko drugo mesto pa s 23 točkami zaseda Villarreal, ki je s 4:0 porazil Rayo Vallecano. Za domače so zadeli Gerard Moreno, Alberto Moleiro, Santi Comesaña in Ayoze Perez.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

* Izidi, 11. kroga La lige:

Getafe - Girona 2:1 (0:0)

Villarreal - Rayo Vallecano 4:0 (1:0)

Atletico Madrid - Sevilla 3:0 (0:0)
(Jan Oblak je branil vseh 90 minut za Atletico)

Real Sociedad - Athletic Bilbao -:-

Real Madrid - Valencia -:-

