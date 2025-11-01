Oblakov Atletico do popolnega izkupička proti Sevilli

Atletico se je doma dolgo trudil, preden je zlomil odpor borbene Seville. Colchonerosom se je pot do zmage odprla v 60. minuti, ko je Tanguy Nianzou v kazenskem prostoru storil prekršek nad Josejem Mario Gimenezom in se je glavni sodnik po pregledu videoposnetka odločil za enajstmetrovko. Z bele pike je bil zanesljiv Julian Alvarez, ki je domače popeljal v vodstvo.
Kmalu zatem so rojiblancosi prednost podvojili. Po napaki v obrambi gostov si je žogo na polovici Seville priboril Giuliano Simeone, nato pa zaposlil aduta s klopi Thiaga Almado. Končni izid 3:0 je v 90. minuti postavil Antoine Griezmann, znova se je izkazal Almada, tokrat s podajo.
Tudi po zmagi pa Atleti ostajajo na četrtem mestu v prvenstvu. Visoko drugo mesto pa s 23 točkami zaseda Villarreal, ki je s 4:0 porazil Rayo Vallecano. Za domače so zadeli Gerard Moreno, Alberto Moleiro, Santi Comesaña in Ayoze Perez.
* Izidi, 11. kroga La lige:
Getafe - Girona 2:1 (0:0)
Villarreal - Rayo Vallecano 4:0 (1:0)
Atletico Madrid - Sevilla 3:0 (0:0)
(Jan Oblak je branil vseh 90 minut za Atletico)
Real Sociedad - Athletic Bilbao -:-
Real Madrid - Valencia -:-
