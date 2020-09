Atletico le remiziral s Huesco, Real do zmage proti Valladolidu

Nogometaši Atletico Madrida so v svoji drugi tekmi aktualne sezone španskega prvenstva le remizirali na gostovanju pri Huesci. Jan Oblak je branil vso tekmo in ni prejel zadetka, bilo je 0:0. Mestni tekmeci Colchonerosov pa so doma z 1:0 ugnali Real Valladolid. Junak Real Madrida je v 65. minuti postal Vinicius Junior, ki je dosegel edini zadetek na tekmi.

icon-expand Zinedine Zidane je s svojimi varovanci znova prišel do tesne zmage. FOTO: AP Edini zadetek so galaktiki zabili po veliki zmedi v gostujočem kazenskem prostoru. Najprej je obramba Valladolida poceni zapravila žogo, nato pa se je ta od Karima Benzemaja srečno odbila do Viniciusa Juniorja, ki jo je z neposredne bližine pospravil za hrbet nemočnegaRoberta Jimeneza. Real ima tako po treh tekmah sedem točk in je izenačen na prvem mestu lestvice z Getafejem, Villarrealom in Valencio, a imata slednja tekmo več. Rumena podmornica je tokrat s 3:1 premagala Alaves. Atletico pa ima po dveh odigranih dvobojih štiri točke in zaseda deveto pozicijo. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Španska La Liga, 30. 9., izidi:

Huesca – Atletico Madrid 0:0 (0:0)

Jan Oblak je branil vso tekmo Villarreal – Alaves 3:1 (2:1)

Alcacer 13., 67., Moreno 45. (11-m); Mendez 36. Real Madrid – Real Valladolid 1:0 (0:0)

Vinicius Junior 65.