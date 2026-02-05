Naslovnica
Nogomet

Atletico s petardo v mreži Betisa do polfinala

Sevilja, 05. 02. 2026 22.52 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Real Betis - Atletico Madrid

Nogometaši Atletico Madrida so na zadnji četrtfinalni tekmi Kraljevega pokala gostovali pri Real Betisu in ga izločili z rezultatom 0:5. Za colchonerose je debitiral Ademola Lookman in vknjižil gol ter asistenco.

Prvi gol na tekmi je prišel po podaji iz kota, ko je bil pred vrati domačih najvišji David Hancko. Atleti so nadaljevali s pritiskom in po pol ure igre podvojili prednost, z natančnim strelom je vratarja Betisa premagal Giuliano Simeone. Še pred odhodom na odmor je Atletico Madrid zabil še tretjič, tokrat Ademola Lookman, ki se je v špansko prestolnico pred dnevi preselil iz Atalante za 35 milijonov evrov.

Nigerijski napadalec je v drugem polčasu za nov gol gostov asistiral Antoinu Griezmannu, končni izid pa je v končnici tekme postavil Thiago Almada. Poleg madridskega velikana so se v polfinale španskega pokalnega tekmovanja uvrstili še Barcelona, Real Sociedad in Athletic Bilbao.

Real Betis - Atletico Madrid
Real Betis - Atletico Madrid
FOTO: Profimedia

Kraljevi pokal, četrtfinale, izid:

Real Betis – Atletico Madrid 0:5 (0:3)

Hancko 12., Simeone 30., Lookman 37., Griezmann 62., Almada 83.

kraljevi pokal četrtfinale real betis atletico madrid

