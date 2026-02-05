Atletico s petardo v mreži Betisa do polfinala

Prvi gol na tekmi je prišel po podaji iz kota, ko je bil pred vrati domačih najvišji David Hancko. Atleti so nadaljevali s pritiskom in po pol ure igre podvojili prednost, z natančnim strelom je vratarja Betisa premagal Giuliano Simeone. Še pred odhodom na odmor je Atletico Madrid zabil še tretjič, tokrat Ademola Lookman, ki se je v špansko prestolnico pred dnevi preselil iz Atalante za 35 milijonov evrov.

Nigerijski napadalec je v drugem polčasu za nov gol gostov asistiral Antoinu Griezmannu, končni izid pa je v končnici tekme postavil Thiago Almada. Poleg madridskega velikana so se v polfinale španskega pokalnega tekmovanja uvrstili še Barcelona, Real Sociedad in Athletic Bilbao.