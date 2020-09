Atletico s Suarezovima zadetkoma in podajo ponižal nebogljeno Granado

Bil je to 'enosmerni promet' na srečanju med 'Atleti' in Granado, iz čigar tabora so pred gostovanjem v španski prestolnici napovedali odprt boj za točko ali celo vse tri. Po zaključnem sodnikovem žvižgu pa so potolčeni do kolen in sklonjenih glav zapustili zelenico stadiona Wanda Metropolitano.

Gostujoča mreža se je prvič zatresla že v 8. minuti, ko je Atletico v vodstvo popeljal Diego Costa. V 16. minuti je Saul Niguez zapravil strel z bele točke, tako da je izid do zaključka prvega polčasa ostal nespremenjen. V nadaljevanju pa smo pospremili točo zadetkov v mreži Granade, za katero je častni zadetek tri minute pred koncem dvoboja dosegel Jorge Molina. Pred tem pa je kar trikrat zablestel izkušeni urugvajski napadalec- donedavno član Barcelone - Luis Suarez, ki je v 72. minuti podal za zadetek Marcosa Llorenteja, nato pa se je med strelce dvakrat vpisal še sam. Najprej v 85. minuti, ko je zadel z glavo iz neposredne bližine, in nato še v tretji minuti sodnikovega dodatka, ko je po odbiti žogi slednjo pospravil v mrežo za končnih 6:1.