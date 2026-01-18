Barca izgubila s Sociedadom, Atletico do tesne zmage

Barcelona je v San Sebastianu iskala tri točke za nov pobeg na lestvici na +4. V prvem polčasu je žoga petkrat končala za hrbtoma obeh vratarjev, a obveljal je samo en gol. Barca je sicer dosegla tri (Fermin Lopez, Frenkie do Joong, Lamine Yamal), a po posredovanju Vara ni obveljal noben. Tudi domači so v prvi minuti zadeli iz prepovednega položaja, je pa veljaven zadetek nato dosegel Mikel Oyarzabal. V sodnikovem dodatku prvega dela pa je Barca sprva dobila enajstmetrovko, a je Var nato razveljavil tudi to odločitev.

V drugem delu je katalonska zasedba vendarle strla domačo obrambo, zadel je Marcus Rashford, a je že minuto zatem za novo vodstvo domačih poskrbel Goncalo Guedes. To je bil tudi zadnji gol na tekmi, gostje so zadnjih 15 minut igrali z igralcem več, dvakrat zadeli okvir gola, a izgubili.

Atletico je imel v obračunu z ekipo z dna lestvice status favorita, a je kljub terenski premoči dosegel le en zadetek. Nazadnje pa je bil tudi edini gol na tekmi Alexandra Soerlotha z glavo v 48. minuti dovolj za nove tri točke. Gostje so nekoliko bolj pritisnili šele ob koncu, a prave nevarnosti za Jana Oblaka ni bilo, Alaves pa je tudi tokrat ostal brez točke na gostovanjih, ki jo lovi že od septembra.

Atletico je tako dobro izkoristil spodrsljaj rumene podmornice, ki je v soboto zvečer potonila na gostovanju pri Betisu z 0:2; za zeleno-bele sta zadela Aitor Rubial in Pablo Fornals.

Madridski Real je v soboto doma premagal Levante z 2:0. Real so po senzacionalnem porazu sredi tedna v španskem pokalu proti drugoligašu Albaceteju njegovi navijači kljub zmagi izžvižgali, uprizorili pa so tudi "panolado", kot Španci imenujejo mahanje z robčki za izražanje nezadovoljstva nad igro ali rezultati.

Barca ima zdaj le še točko naskoka pred Realom (49-48).