Nogomet

Barca izgubila s Sociedadom, Atletico do tesne zmage

Madrid, 18. 01. 2026 23.33 pred 27 dnevi 2 min branja 147

Avtor:
STA
Barcelona

Nogometaši madridskega Atletica so v tekmi 20. kroga španske lige premagali Alaves z 1:0. Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak in soigralci so tako po točkah (41) ujeli Villarreal na tretjem mestu. V večerni tekmi pa je vodilna Barcelona izgubila s Sociedadom z 1:2.

Barcelona je v San Sebastianu iskala tri točke za nov pobeg na lestvici na +4. V prvem polčasu je žoga petkrat končala za hrbtoma obeh vratarjev, a obveljal je samo en gol. Barca je sicer dosegla tri (Fermin Lopez, Frenkie do Joong, Lamine Yamal), a po posredovanju Vara ni obveljal noben. Tudi domači so v prvi minuti zadeli iz prepovednega položaja, je pa veljaven zadetek nato dosegel Mikel Oyarzabal. V sodnikovem dodatku prvega dela pa je Barca sprva dobila enajstmetrovko, a je Var nato razveljavil tudi to odločitev.

V drugem delu je katalonska zasedba vendarle strla domačo obrambo, zadel je Marcus Rashford, a je že minuto zatem za novo vodstvo domačih poskrbel Goncalo Guedes. To je bil tudi zadnji gol na tekmi, gostje so zadnjih 15 minut igrali z igralcem več, dvakrat zadeli okvir gola, a izgubili.

Atletico je imel v obračunu z ekipo z dna lestvice status favorita, a je kljub terenski premoči dosegel le en zadetek. Nazadnje pa je bil tudi edini gol na tekmi Alexandra Soerlotha z glavo v 48. minuti dovolj za nove tri točke. Gostje so nekoliko bolj pritisnili šele ob koncu, a prave nevarnosti za Jana Oblaka ni bilo, Alaves pa je tudi tokrat ostal brez točke na gostovanjih, ki jo lovi že od septembra.

Atletico je tako dobro izkoristil spodrsljaj rumene podmornice, ki je v soboto zvečer potonila na gostovanju pri Betisu z 0:2; za zeleno-bele sta zadela Aitor Rubial in Pablo Fornals.

Madridski Real je v soboto doma premagal Levante z 2:0. Real so po senzacionalnem porazu sredi tedna v španskem pokalu proti drugoligašu Albaceteju njegovi navijači kljub zmagi izžvižgali, uprizorili pa so tudi "panolado", kot Španci imenujejo mahanje z robčki za izražanje nezadovoljstva nad igro ali rezultati.

Barca ima zdaj le še točko naskoka pred Realom (49-48).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

* Izidi, 20. krog:

- petek, 16. januar:

Espanyol - Girona 0:2 (0:1)

- sobota, 17. januar:

Real Madrid - Levante 2:0 (0:0)

Mallorca - Athletic Bilbao 3:2 (2:2)

Osasuna - Oviedo 3:2 (1:1)

Betis - Villarreal 2:0 (0:0)

- nedelja, 18. januar:

Getafe - Valencia 0:1 (0:0)

Atletico Madrid - Alaves 1:0 (0:0)

(Jan Oblak je branil celo tekmo za Atletico)

Celta Vigo - Rayo Vallecano 3:0 (1:0)

Real Sociedad - Barcelona 2:1 (1:0)

- ponedeljek, 19. januar:

21.00 Elche - Sevilla

nogomet la liga atletico jan oblak
KOMENTARJI147

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
REAList7
19. 01. 2026 21.53
Real izgubi - se farselonarji veselo norčujejo celih 7 dni in neumorno nabijajo komentarje. Real pošteno zmaga - farselonarji vseeno trdijo, da je nekaj že bilo podarjeno s strani sodnikov. Farselona pošteno izgubi - farselonarji jokajo čez sodnika in njegove odločitve, ker jim ni priznal neregularnega gola. Skratka farselonarji niso z ničemer zadovoljni in vedno se postavljajo v vlogo žrtve in pljuvajo čez Real. Farselona je lahko ponosna, da ima takšne "navijače" 👏
Odgovori
+1
2 1
Lucky
19. 01. 2026 16.58
A zapirač ve, da Alonso ni več trener Reala?
Odgovori
+6
9 3
Vladimir.Krutov
19. 01. 2026 17.10
Kk naj ve...če je dons prišu iz jame...
Odgovori
+5
8 3
mmickica
19. 01. 2026 14.42
Vceraj je bilo pa noro. Malo jih je sreca zapustila, malo pa sodniki. Tisti 2.razveljavljen gol mi absolutno ni jasen. Fermin, Olmo in sodnik so mi vceraj najbolj zivce kravzljali tako, kot ze dolgo ne. Vsi simfamo obrambo, napad pa zapravi milijon priloznosti. Ampak ok., danes je nov dan, naslednjic bo boljse.😉
Odgovori
+10
10 0
Lucky
19. 01. 2026 14.38
Težk kej novga rečt, ker je bla večina že rečena. Prvi gol so dobl sicer po prekršku nad Olmom. Visoka žoga ob out liniji. Balde mu pusti placa in cajta, da si žogo umiri, pol pa začne pokrivat. Visok predložek, Kounde gleda žogo. Niti 1x ni pogledu, kje ma igralca. Žalostn, da Cancelo nardi boljši predložek, kot oba beka na 5-ih tekmah skupi. Po tem, ko ni kake 4 mesce špilu. Pr drugem golu nimam pojma, ka sta 2 delala na črti, igralci pa nepokriti. Da so zabil sam 1x, lohk govoriš o smoli. Pa ni blo sreče. Jst pa že cel cajt pišem, da ni kvalitete. Sploh v zaključkih. Če nabijaš v vratarja, al pa v štange, je vmes prostor, kamor zabijajo kvalitetni igralci. Če pr tolk ustvarjenih priložnostih zabiješ vsako 3 tekmo, ni glih kvaliteta. Nimam pojma, ka razmišljaš, da daš zadnjih neki minut Martina na LB, ko loviš rezultat? Kakorkol, nč tragičnga. Bomo vidl kk se bo tole naprej zlagal.
Odgovori
+7
8 1
Kolllerik
19. 01. 2026 16.39
Toliko smole na kupu pri Barci nisem videl že do onih belgijcev nazaj, katerim je Barca ravno tako.4 x stresla okvir gola. Kako se je po tvoje obnesel Cancelo? Proti koncu in v podaljšku so bli že pošteno živčni, kar se je videlo po zgrešenih podajah
Odgovori
+3
4 1
Kolllerik
19. 01. 2026 17.02
Praviš, da ni kvalitete, Flick pa je s svojo četo podr vse rekorde v številu zadetkov v vseh tekmovanjih, v primerjavi
Odgovori
+2
4 2
Kolllerik
19. 01. 2026 17.32
... tako z Enriquem kot z Guardiola..
Odgovori
+1
2 1
Lucky
19. 01. 2026 17.35
Ni kvalitete v zaključku. Yamal bi mogu met vsej 3 asistence. Yamal zaključnga strela enostavn nima. Jst rečmo, zaključnga strela tud nimam glih. Sam tud men vsaka 10 pade na nogo. Barca pa plačuje letno okol 350 miljončkov sam za plače. Olmo ni sam včeri grešil. To je katastrofa, da daš 50 miljončkov, da tole gledaš. Njihova 10-ka je rabu sam 1 šanso. Kvaliteta je, tm do 16. Kolk si včeri vidu dobrih predložkov? Od Koundeja, Baldeja, Frenkieja? Z igralcem več lovijo rezultat, žogo pa okol krožjo, nanijajo gor v golobe. Sej ne pravim, da so slab odigral. Poklopl se e pa vse, kar ne velja.
Odgovori
+5
6 1
Kolllerik
19. 01. 2026 18.58
Najbolj je razočaral Olmo. Neverjetno, kaj vse je sfalil 😡
Odgovori
+3
4 1
manucao
19. 01. 2026 11.44
Samo,da mi en praktično razloži kako to,da je Yamal vreden 350 mil.Vprašam sicer za prijatelja?
Odgovori
-6
5 11
Vladimir.Krutov
19. 01. 2026 13.16
Tebi je težk kaj razložit....ne o turistih...ne o stadionih....kaj šele o nogometu....spet si mel komaj 70 190 gledalcev...
Odgovori
+2
6 4
manucao
19. 01. 2026 13.32
Kar se tiče nogometa ti žal zame nimaš pojma.
Odgovori
-4
4 8
Vladimir.Krutov
19. 01. 2026 14.10
Žal ti tokrat moram dati minus....haha
Odgovori
+1
4 3
Lucky
19. 01. 2026 18.11
Vlado, sprašuje za prjatla zapirača.
Odgovori
+3
4 1
Vladimir.Krutov
19. 01. 2026 18.40
ops....pol mu pa naj sam razloži....tk vse ve...
Odgovori
+2
3 1
štajerski janezek
19. 01. 2026 11.44
Dobro razumem paljenje in vse skupaj. Mi sko enaki in palimo vas bele. Meni je samo sporno, da ne morete priznat če je sojenje slabo in je Barcelona oškodovano. Vadite se na sodnike a zadnja leta, sploh v dobi vara ste vi daleč najbolj forsirani... malo bi lahko včasih bli realni. Meni ni težko priznat če je real oškodovan. Zdaj tukaj izvazem Cisplija in zapirača, ker njima ni pomoči... aja pa manu gre po njihih stopinjah...
Odgovori
+5
9 4
manucao
19. 01. 2026 11.43
V primeru,da ne osvoji CL bo Flick skoraj zanesljivo zamenjan. Barcelona si želi po dolgih sušnih letih priti na Evropski tron.Toda to bo tudi letos malce težje izvedljivo. Obramba je relativno slaba in počasna.V napadu pa je tudi kar nekaj slabosti.Edino kar relativno dobro štima je vezna linija.Bomo videli.
Odgovori
-10
1 11
RUBEŽ
19. 01. 2026 13.40
Mislim da se v Barci vsi dobro zavedajo, da tako hitro ne bo šlo. Flick že tako dela čudeže z to ekipo. Če bi imel pomoč, kot jo imajo določeni, bi to bila že zdaj druga pesem. Je pa Flick daleč najboljši trener, kar ga je imela Barca v zadnjih časih. Meni je žal, da je šel iz Bayerna.
Odgovori
+6
6 0
Kolllerik
19. 01. 2026 10.52
Yamal je včeraj dobil najvišjo oceno iz Barcine ekipe, za njim pa XXX. V devetih od deset primerov bi se včerajšnja tekma lahko končala s petardo Barce v mreži. R. Sociedada. Toda velika smola in angel varuh v obliki lopova Cerre Grandeja iz var sobe sta storila svoje...
Odgovori
+9
12 3
manucao
19. 01. 2026 11.38
Vsekakor je pokazal daleč premalo za 350 mil.
Odgovori
-9
0 9
Kolllerik
19. 01. 2026 13.12
Kolkrat je pa treba tebi razložit, da eno je tržna cena, kjer športnik poleg svojih nastopov prodaja tudi svoje ime kot blagovno znamko itd., nekaj povsem drugega pa je gola cena, če se tako izrazim.
Odgovori
+6
6 0
hojladri123
19. 01. 2026 13.13
Kako je lahko Jamal dobil najvišjo oceno ko pa je: -izgubljal dvoboje, nenatančno podajal in streljal par metrov mimo gola XX krat... ? a so res bli vsi od barce tok slabi ? ne rečem PXXXI je bil res klasa.
Odgovori
-4
1 5
Kolllerik
19. 01. 2026 13.31
En zadetek so mu tvoji ukradli
Odgovori
+5
5 0
REAList7
19. 01. 2026 10.43
Pa še nekaj o Mbappeju. Vsi so na veliko pisali in povzemali poročanje novinarja Alfreda Martineza, ki simpatizira s farselono, kako je Mbappe "ukazal" soigralcem, da naj ne naredijo špalirja. In to so bila samo enostranska videnja, ki so večini časnikom ugajala, da zopet udarijo po Realu. Nihče pa ni videl posnetkov, kako so nekateri od organizatorjev pokazali igralcem Reala, da se naj umaknejo zaradi fotografiranja. In šele zatem, ko so jim ti nakazali, da se naj umaknejo, je Mbappe zamahnil z roko in pozval še ostale, da pridejo na drugo stran, kjer so potem bili vsi ob igrišču. In takšna poročanja so zelo škodljiva, predvsem zato, ker so neobjektivna. Tudi 24ur je poročal o tem, a članka o resničnem dejanskem stanju tistega dogodka pa potem več niso objavili.
Odgovori
-5
7 12
Kolllerik
19. 01. 2026 10.46
🤣🤣🤣
Odgovori
+3
8 5
zapiramvamustaaa
19. 01. 2026 10.46
Mbappe je novi lastnik Barcelone.Samo bogu mak se zahvalijo da je igral zadnjih 10 minut pa še to poškodovan.
Odgovori
-11
3 14
Kolllerik
19. 01. 2026 13.14
Tako kot ste se vi zahvalili Bogu, da v vaši zadnji zmagici na predzadnjem Classicu ni igral Raphinha?
Odgovori
+5
7 2
hojladri123
19. 01. 2026 13.15
Pa to sem sam napisal že takoj, pa so me vsi zasuli s kritikami. Če ni želel čestitati zakaj je potem stal v "špalirju" ko so mimo šli igralci Barcelone
Odgovori
+1
4 3
zapiramvamustaaa
19. 01. 2026 10.32
Flick spet ne bo osvojil lige prvakov.
Odgovori
-10
2 12
cripstoned
19. 01. 2026 10.25
Spet si farsici lazejo da smo navijaci reala veseli zaradi poraza ropalone...nocejo pa sprejeti dejstva da so si nase komentiranje pac priklicali sami prejsnji teden ko so napisali 1000+ zaljivih in provokativnih komentarjev na racun reala...da posebi o viniciusu in mbappeju ne zacnem...zdaj ko je pa udarila karma pa se tolazijo da smo veseli zaradi poraza ropalone...hahahahaha...farsici, farsici real madrid je najvecji klub in najboljsi klub vseh casov...taksno veselje ki nam ga je ta kluba prinesel v zadnjih 10letih ga vam ropalona z sodniki in varom ni v 125letih...in ga tudi ne bo nikoli...vam stejejo zmage na elklasiku bolj kot nam, vam stejejo zmage v pokalu in superpokalu bolj kot nam...nam pa steje samo 37☆ LALIGE in 16☆ lige prvakov...vasa sramota je bila in bo svetlobna leta za realom v vsem in tako bo tudi ostalo....vedno je bil real 1.spanski in 1.evropski ter 1.svetovni klub...zakaj bi se veselili porazov kluba ki nam debelo gleda v hrbet??? Je pa lepo ko karma udari zraven se tolcti po vas...hejtercki najvecjega vseh casov..to pa priznam..
Odgovori
-13
3 16
19. 01. 2026 12.32
Zate imam samo eno besedo ALBACETE
Odgovori
+6
8 2
friki24
19. 01. 2026 10.13
Hahaha in pol pride leon pintaric aka zapirac iz neke podzemne jame po enm mescu pamet solit hahahah cudn da ga ni blo od lani na spregled zdej pa laja neki v prazno
Odgovori
+11
14 3
cripstoned
19. 01. 2026 10.27
Zapirac ce si to ti lahko mirno kontaktiras odvetnika in ga tozis za objavo osebnih podatkov zaradi katerih lahko imas tezave...profil mu bo ugasnjen, denarnica pa prazna..
Odgovori
-10
2 12
zapiramvamustaaa
19. 01. 2026 10.43
Besen je ker je izvedel da ne bo nič od nove zlate ere in da je Yamal novi Fati😛
Odgovori
-9
1 10
REAList7
19. 01. 2026 10.52
Res je. To, da je friki24 razkril tvoje ime in če si dejansko to ti, gre za obdelavo osebnih podatkov brez pravne podlage. S tem je kršil pogoje tukajšnjega komentiranja in tudi določbe ZVOP-2. Ker pa je ravnal protivpravno, je vzpostavljena tudi civilnopravna odgovornost, tako da imaš možnost vložitve civilne tožbe.
Odgovori
-8
2 10
Kolllerik
19. 01. 2026 16.42
Tako ja. Za en let aresta 🤣🤣
Odgovori
-2
0 2
BarcaHighFive
19. 01. 2026 10.05
lej jih table gnhide😂kot da so ligo prvakov osvojili pa najmanj 5 pokalov u zepu😂kura ste bogi
Odgovori
+6
10 4
zapiramvamustaaa
19. 01. 2026 10.07
A je igral novi Fati?Vprašam za prijatelja:))
Odgovori
-11
4 15
BarcaHighFive
19. 01. 2026 10.10
statistiko si poglej pa bos vidu al ka ti naj recem...
Odgovori
+8
11 3
Kolllerik
19. 01. 2026 10.15
Si le prilezel iz luknje, pacient. Dolgo te ni bilo 😁😁
Odgovori
+4
7 3
cripstoned
19. 01. 2026 10.02
Vzames ropaloni medije, hajp, sodnike in var pa klub obstaja samo se na sodiscu zaradi korupcije, podkupovanj in pranja denarja....farsiici pocakajmo se ostalo falango hejterckov reala pa gremo na sodne postopke in nove obtoznice katere prihajajo ...najbolj sveza novica glede laporte je ta da mu grozi kar 6let zaporne kazni..ampak o tem malo kasneje....
Odgovori
-9
3 12
cripstoned
19. 01. 2026 10.00
343 mio.eur "vreden" 18letnik ki samo uspesno kopira robbena to je pa tudi vse...realnost pa je taksna da imajo chelsea (estevao), psg (doue), bayern (olisse) boljse mladenice ki dejansko nekaj pokazejo na tekmah kjer se jih potrebuje...pa naj gre za domaco ligo ali pa evropsko tekmovanje...sicer pa je dal yamalcek celo asistenco rashfordu...ampak kaj mu to pomaga ce pa pri realu asistira celotna obramba ...od asencia do huijsena...militao pa zabija evrogole iz 40m ...hahahahahaha
Odgovori
-9
3 12
Loptass
19. 01. 2026 10.14
1,3 milijarde vredna ekipa, je v sredo izpadla proti ekipi, ki je vredna 12 mil, ti pa bi še kar rad bil glasen in pomemben s tvojimi bhutastimi komentarji. 😂😂
Odgovori
+10
12 2
HALAcR7
19. 01. 2026 10.00
aloe vera
Odgovori
-8
4 12
royayers
19. 01. 2026 09.49
drm mr Barce v prvem polčasu, ampak kaj ko imaš na igrišču lopova, ki bo vedno naredil vse, da Barca pade. kaj se bo zgodilo je bilo jasno že pred začetkom.
Odgovori
+5
11 6
zapiramvamustaaa
19. 01. 2026 09.51
ALOO JE IGRAL NOVI FATI?!!!MIRNO.
Odgovori
-11
6 17
HALAcR7
19. 01. 2026 10.01
20 let negreire,ALOE VERA
Odgovori
-11
2 13
Kolllerik
19. 01. 2026 13.16
Važno, da je igral Carlos del Cerra Grande. Tudi že lansko sezono. Z identičnim rezultatom. Barabe goljufive 😁
Odgovori
+4
4 0
zapiramvamustaaa
19. 01. 2026 09.49
To je surova realnost.Barca je brez Raphine in sodnikov povprečna ekipa.Že na prejšnjem elklasiku smo bili boljši in si ustvarili več zicerjev samo so imeli pač sračko da je njuhov lastnik Mbappe bil poškodovan pa igral zadnjih 15minut..Letos smo boljši od njih generalno gledano medsebojno.A sem vam rekel da je Yamal novi Fati pa mi niste verjeli.To je to sezona za Barco se je začela lomiti.Pa zdaj je jasno da tudi letos ne bodo osvojili lige prvakov.V kataloniji jih premagamo💪👑HALA MADRID Y NADA MAS!!
Odgovori
-8
6 14
Loptass
19. 01. 2026 10.03
Kaki revček si pa ti. V eno pišeš takšne komentarje, da bog pomagaj, sedaj te teden dni ni bilo iz luknje, danes pa si glasen po zmagi Sociedada. A sami pa igrate tako, da vam proti bodočem drugoligašu šenkavajo penal za zmago 😂😂
Odgovori
+10
13 3
zapiramvamustaaa
19. 01. 2026 10.08
Takoj te zategne ko ti napišem:NOVI FATI.A bo letos dobil zlato žogo?😅🤣😛😛
Odgovori
-9
3 12
Loptass
19. 01. 2026 14.18
Kak si bolan.....mene zategne ja😂😂 Tebe je že zdavnaj, ampak ti si potegnjen. Zakaj bi dobil zlato žogo? Če pa je to itak nagrada, ki ni vredna nič.....sploh ne vem zakaj omenjaš neki izbor, ki ga tako ali tako bojkotirate. Za vas bodo uvedli nagrado za zlati penal.
Odgovori
+1
1 0
cripstoned
19. 01. 2026 09.42
Loptass mi pametni in provokativni??? Pa ne zadnje 2.sezoni vsak clanek o realu pametujete farsici ki ste zadnji ki lahko komentirate karkoli...tako kot sem ti rekel vceraj...ŠAHMAT...KARMA pa bo spet poskrbela da boste tanko piskali zaradi vseh lazi, provokacij in zaljivk ki jih napisete o najvecjem in najboljsem klubu vseh casov...prehitro ste prisli iz llukenj...lanska podarjena laliga in mocno zdesetkan real sta vas odkrila...KARMA in real ter ropalona pa bodo poskbreli sa boste spet kopali dolge in siroke luknje...
Odgovori
-3
9 12
Loptass
19. 01. 2026 09.48
Močno zdesetkan Real. Kaj še ti enkrat napišem postave s katerimi ste igrali ELclassice in jih popušili 5:2, 0:4??? Vsak komentar zavajaš in lažeš.
Odgovori
+4
10 6
cripstoned
19. 01. 2026 09.56
Farsic nam je prioriteta liga prvakov...laliga negreira je za nas tolazilna nagrada...ja zdesetkani smo bili skozi celotno sezono...prakticno brez obrambe.. zato pa na koncu samo nepommeben evropski superpokal in svetovni klubski pokal o o katerem vasa kriminalna zdruzba lahko samo sanja...ne mores z mano, ne mores proti meni...premocen je kripsi za tebe in vse farsice skupaj na tem portalu...boljse da si spet zamenjas ime profila ker do konca sezone te bo neslo hahahahaha
Odgovori
-4
4 8
zapiramvamustaaa
19. 01. 2026 09.56
Loptas a je igral novi Fati?!
Odgovori
-8
3 11
Loptass
19. 01. 2026 10.04
Prioriteta vam je liga prvakov, a nažgala sta vas ultra slaba Liverpool in City, šenkali so vam proti Juvetu in Marseilu, iz pokala vas vrže 2. ligaš in na domačem stadionu vam žvižgajo. Ti pa sanjaš o LP 😂😂
Odgovori
+9
11 2
Loptass
19. 01. 2026 09.26
Ko ste tak pametni in provokativni, čeprav glede na vašo igro, za to ravno nimate razlogov, upam da ste si pogledali vašega bisera Brahima kaj je včeraj naredil v zadnjih minutah podaljška finala Afriškega prvenstva in kako je zaj. lovoriko svoji reprezentanci.
Odgovori
+1
10 9
friki24
19. 01. 2026 09.30
to je zato ker penale strelja samo kiljavi, ostali jih ocitno ne trenerajo zato pa jo je tako amatersko zastreljav..mogoce bi bilo se najbols da bi jo kiljavi namest njega
Odgovori
+4
12 8
REAList7
19. 01. 2026 09.36
Tudi o tem ne bi, kdo je provokativen in kdo ne. Poglej samo nivo naših komentarjev in nivo vašega "komentiranja" v celotnem prejšnjem tednu. Če boš vsaj malo objektiven, boš videl enormno razliko. Če pa vi jemljete vse, kar je z naše strani, pa četudi so komentarji realni, za provokacijo, pa je vaš problem. Glede penala Brahima pa naslednje. Na tak način se penali ne izvajajo, to je dejstvo, ampak če pa bi se golman recimo odločil, da se vrže v eno smer, pa bi vsi govorili kakšna mojstrovina Brahima je to bila. Enako je za vse panenke, tudi tisto Zidana v finalu SP. Če bi se vratar odločil, da ostane na sredini, bi strel brez problemov obranil, zdaj pa pač velja ta gol za enega lepših in tudi Zidane je imel velika jaxca, da se je tako odločil.
Odgovori
-1
9 10
Joško s Krasa
19. 01. 2026 09.46
Žogass,Brahim je NAMERNO zgrešil penal ker ga ni bilo. Poglej si posnetek,poglej kaj se piše. Me pa zanima,kateri vaš igralec bi storil enako.
Odgovori
-5
5 10
Loptass
19. 01. 2026 09.47
V takšni situaciji, pri tako pomembnem penalu, se ne strelja panemka. Ker je preveč rizično in če ne uspe, izpadeš ultrabhedak. To se strelja na ziher. Najbolj provokativni ste vi, ker ker vnaprej napovedujete kdo bo osvojil vse lovorike, kdo nič, žalite Yamala in ne vem koga vse in pišete laži.
Odgovori
+4
9 5
cripstoned
19. 01. 2026 09.49
A zdaj smo ze pri nepomembnem afriskem prvenstvu?? Samo da se menja tema in ne tolce po farsicih..hahahahaha...ne bo slo...lepo v vrsto in na kolena farsici...en pa po en..
Odgovori
-3
6 9
ledr
19. 01. 2026 10.16
Kje si pa ti videl to "namero"? A je s tabo vse ok? A zato je bil tako objokan, ker je to naredil namerno? Egoist, ki igra za najbolj pokvarjen klub na svetu tega ne bi naredil namerno, pa če mu rečejo, da mora.
Odgovori
+4
6 2
