Atletico s težko prigarano zmago prestavil odločitev o prvaku

Za zmago Atletica so poskrbeliAlvaro Morata, ki je bil natančen v deveti minuti, Antoine Griezmann, ki je izkoristil podajo rojaka Thomasa Lemarja v 49. minuti tekme, in Angel Correa, ki je v 81. minuti s krasnim strelom z razdalje postavil končni izid obračuna (3:2). Za Atletico zmaga pomeni, da ostaja v teoretičnem boju za španskega prvaka, precej bolj boleč je poraz za Valencio, ki se z Getafejem in Sevillo krčevito bori za četrto mesto, ki še vodi v Ligo prvakov. Za netopirje sta v Madridu tokrat zadela nekdanji Atlet Kevin Gameiro in Dani Parejo iz enajstmetrovke. Do konca španskega prvenstva so še štirje krogi.

TEKMA