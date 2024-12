Atletico se je z zmago na vrhu točkovno poravnal z Barcelono, ki ji je spodrsnilo

Atletico Madrid je na domačem stadionu Metropolitano prevladoval, toda Atleti v prvem polčasu niso uspeli izkoristiti priložnosti, ki so si jih priigrali. Najlepši sta zapravila Samuel Lino in Giuliano Simeone . Premoč domačih je nato v 69. minuti vendarle kronal Alexander Sorloth , ki je z glavo v zadetek pretvoril predložek Nahuela Moline .

Kljub vsemu so rojiblancosi na koncu trepetali za zmago, a je obramba na čelu s slovenskim vratarjem Janom Oblakom uspešno odbila nalet gostov. S tem so Atleti prišli do 11. zaporedne zmage v vseh tekmovanjih, s katero so se na vrhu lestvice točkovno poravnali z Barcelono.