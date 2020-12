Atletico se krepi: Milik namesto Coste, prihaja tudi Alonso?

Pred madridskim Atleticom je pestra januarska nogometna "tržnica", na kateri bo madridska ekipa poskušala še izboljšati svoje možnosti v boju na vseh frontah. Poleg večtedenske prepovedi nastopanja, ki jo je od domače nogometne zveze prejel angleški branilec Kieran Trippier, tabor rdeče-belih skrbi tudi napadalec Diego Costa, ki naj bi od kluba zaradi osebnih zadev zahteval prestop.

Dnevnik ASje na svoji spletni strani zapisal, da pri Atleticu že več mesecev iščejo naslednika španskega Brazilca, ki ga želi športni direktor Andrea Berta v primeru dejanskega odhoda zamenjati s Poljakom Arkadiuszem Milikom. S članom Napolija, čigar situacija pod Vezuvom naj bi bila "zelo zapletena", kot je zapisal AS, so se pri Atleticu pogovarjali že poleti, sinje modri pa so ga zaradi nesoglasij pri pogovorih za podaljšanje pogodbe povsem umaknili iz ekipe. V minulem prestopnem roku se je pogajal z Juventusom in Romo, pri kateri naj bi že tudi prestal zdravniške preglede. Karizmatični predsednik Aurelio De Laurentiisnaj bi zastopnikom igralca povedal, da njegova cena ostaja precej visokih 18 milijonov evrov. V vse skupaj se je "vmešala" še tožba zaradi oglaševanja neke restavracije, kar naj bi bilo v nasprotju s klubskim pravilnikom.

Med kandidati tudi Moron

AS dodaja, da so pri Napoliju zdaj pripravljeni sprejeti ponudbo v rangu desetih milijonov evrov, Milik pa bi tako dobil priložnost, da pred evropskim prvenstvom ostane v kombinacijah poljskega selektorja, glede na to, da kot član Napolija ni prijavljen na nobeno tekmovanje. Pri madridskem časniku omenjajo tudi Lorena Morona, o povezavi s članom Real Betisa je sicer prvi poročal radio Cadena SER, s katerim naj bi pri Atleticu prav tako že vzpostavili prvi stik. Morona bi si rdeče-beli izposodili do konca sezone, ko bi imeli tudi možnost odkupa njegove pogodbe. A najprej bodo morali poiskati nov klub Costi ...

Pri njegovem nekdanjem delodajalcu, londonskem Chelseaju, bi lahko Atletico našel okrepitev za levi bok obrambe, ki je eden redkih "deficitarnih" položajev madridskega moštva.The Independentje poročal o začetku pogajanj za prestop španskega branilca Marcosa Alonsa, na katerega trener Frank Lampard ne računa, nazadnje je novopečeni 30-letnik igral 26. septembra. Atletico bi si Alonsa prav tako izposodil, izkušeni levičar pa bi na levem boku predstavljal konkurenco Renanu Lodijuin Manuju Sanchezu. Tudi Alonso se je že poleti pojavljal v kombinacijah za selitev v domači Madrid, kjer se je izobrazil v nogometni šoli mestnega tekmeca Reala.

Lampard: Ziyecha si želimo nazaj

Atletico bo seveda nasprotnik Chelseaja na dveh prihajajočih tekmah osmine finala Lige prvakov. Če so Madridčani v prvem delu sezone 2020/21 izvrstno opravili z ligaškimi izzivi in z dvema tekmama manj od Reala z identičnim številom točk zasedajo vrh lestvice, so se londonski modri v ponedeljek zvečer vnovič "opekli", in sicer na domačem obračunu z Aston Villo (1:1). Lampard je po tekmi dejal, da njegovo moštvo pogreša ustvarjalnost novinca Hakima Ziyecha, ki bi se lahko vrnil že do nedeljskega zvezdniškega obračuna z Manchester Cityjem. Brez nekdanjega člana Ajaxa, ki se je poškodoval ob zmagi nad Leeds Unitedom 5. decembra, so modri dobili le eno od petih ligaških tekem.

"Mislim, da je bil Hakim zaradi načina, na katerega je igral, za nas zelo učinkovit v smislu podaj, ustvarjanja golov, priložnosti in nekaterih zadetkov," je po remiju v Londonu dejal Lampard. "V tistem trenutku smo igrali zelo tekoče. Pogrešal boš igralce na tej ravni, želimo si ga nazaj,"je dodal nekdanji vezist West Ham Uniteda, Chelseaja in Manchester Cityja, ki je po eni redkih tekem, ki jih je začel od prve minute, pohvalil še enega talentiranega krilnega nogometaša, Calluma Hudsona-Odoija. Ni pozabil niti na Christiana Pulišića, ki se prav tako vrača na svojo najvišjo raven.

"Jasno je, da je naslednja stopnja končni produkt. Ko se ozreš na številke in vrhunske krilne nogometaše, ki jih je v zadnjih letih proizvedla Premier League, Callum gotovo ima te sposobnosti, to pa bo zanj naslednja stopnja. Tudi Christian je bil vso tekmo zelo pozitiven. To je izvrstno zanj, v smislu pripravljenosti, da je tekmi odigral s tako malo počitka med njima. Ustvaril je veliko priložnosti, tudi sam je imel priložnost, ko je zadel zunanji del mreže, videti pa je bilo, kot da je že zadel. A na splošno je bil res pozitiven,"tudi sam ostaja pozitiven Lampard.