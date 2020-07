AS: Atletico se odhoda Oblaka 'ne boji preveč'

"Rdeče-beli klub se odhoda Oblaka ne boji preveč, saj pričakuje, da Chelsea ne bo mogel izpeljati obeh prestopov," je poročal časnik ASo Chelseajevem zanimanju za slovenskega vratarja Jana Oblaka in nemškega napadalnega vezista Kaija Havertza.

Četrti klub nedavno končane sezone Premier League je zaenkrat med najudarnejšimi na nogometnem tržišču, saj je vodstvo trenerju Franku Lamparduže pripeljalo dve odmevni okrepitvi: nizozemskega Maročana Hakima Ziyecha(Ajax) in Nemca Tima Wernerja (RB Leipzig).

'Dva dragulja'

"Chelsea se želi spet boriti za vse naslove. Klub iz najbolj ekskluzivne četrti v Londonu je med tistimi, ki se najbolj krepijo pred sezono 2020/21. Prišla sta že Timo Werner in Hakim Ziyech, manjkata pa še dva dragulja, ki bi okronala njihovo poletje: Kai Havertz in Jan Oblak,"je zapisal AS.

Zanimanje Chelseaja za Havertza ima sicer že dolgo brado. Nogometaš, ki je nedavno dopolnil šele 21 let, je eno izmed odkritij minule sezone 1. Bundeslige, člana Bayerja iz Leverkusna pa bojda spremljajo številni največji evropski klubi. Farmacevtski klub naj bi po nekaterih informacijah zanj zahteval kar 100 milijonov evrov, Chelsea pa se poskuša dogovoriti za 76-milijonski prestop z dodatnimi 14 milijoni evrov v bonusih. Sport Bildzdaj poroča tudi o tem, da uradne ponudbe Leverkusen iz Londona še ni prejel, zato se lahko Havertz povsem osredotoči na zaključek sezone v Ligi Evropa.

Ne pričakujejo, da bi Chelsea ponudil denar in Kepo

"Uspešen zaključek pogajanj bo poskrbel tudi za mirnost pri Atleticu glede Jana Oblaka. Omenjeni nemški medij poroča, da je v pisarnah Wande Metropolitano vzdušje umirjeno, ker menijo, da če bo Chelsea za Havertza plačal 90 milijonov evrov, si potem ne bo mogel dovoliti pripeljati še Slovenca, vsaj ne to poletje. Ob vsakem poizvedovanju glede cene, Atletico kličoče vedno napoti k njegovi odkupni klavzuli, ki znaša 120 milijonov evrov, to pa so številke, za katere menijo, da jih Chelsea do konca prestopnega roka ne bo mogel doseči,"dodaja AS.

"Čeprav v Angliji govorijo o določenem nezadovoljstvu Oblaka nad nekaterimi odločitvami kluba pri sestavi moštva, to naj bi bil glavni razlog za možen odhod, slačilnica čuti enako,"so še zapisali in se spomnili nedavnih izjav branilca Stefana Savića, ki je dejal, da gre bolj za medijska natolcevanja in da bo Oblak po njegovem mnenju tudi v prihodnje ostal član Atletica.

"Govori se tudi o ponudbi 'bluesov' v vrednosti 100 milijonov evrov, ki bi vključevala Kepo Arrizabalago, s katerim bi si znižali ceno. Takšne ponudbe na Wandi Metropolitano ne pričakujejo. Dvajset milijonov še loči Chelsea od odkupne klavzule Slovenca, ki bi moral izbirati med nadaljevanjem pri rdeče-belih ali selitvi v London, kjer bi zaigral pod taktirko Franka Lamparda. Ta prioritetna operacija je v veliki meri odvisna od tega, kaj se bo zgodilo v Leverkusnu,"je zaključil AS.