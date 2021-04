Atletico pobegnil Realu, Zidane ostaja optimist: Za to ekipo je meja le nebo

Pritožbe domačinov naletele na gluha ušesa

"Osredotočamo se na eno besedo. Nimamo omejitev,"je dejal Zidane. "Nekaj bomo naredili. Še naprej se bomo borili, karkoli se bo zgodilo, do konca sezone bomo dvignili nivo, saj ta ekipa ne pozna meja, zanjo je meja le nebo. Naša morala je v dobrem stanju, moramo si odpočiti in vztrajati naprej."

Domače moštvo je imelo celo kopico pripomb nad sojenjem, potem ko je Realov branilec Eder Militao najprej zrušil Enesa Unala znotraj 16-metrskega prostora, nato pa ob strelu nepravilno oviral tudi Angela, a je piščalka glavnega sodnika Joseja Marie Sancheza Martinezaobakrat ostala nema. Zanimivo je tudi dejstvo, da je pri tekmi Reala že drugič zapored, po nedavnem "el clasicu", prišlo do zamenjave sodnika v zadnjem hipu. Na tekmi v Getafeju bi sicer prvotno moral soditi rojeni Barcelončan Alfonso Javier Alvarez Izquierdo, madridski obračun večnih tekmecev pa prejšnji konec tedna Valencijčan Mateu Lahoz.

Correa se je odkupil navijačem in trenerju, ki vanj brezpogojno verjame

Po nizu neprepričljivih predstav se je Atletico že pred nedeljskim madridskim derbijem v Getafeju "snel z verige" in brez prvega strelca Luisa Suareza ter portugalskega zvezdnika Joaa Felixa do vrha napolnil mrežo zadnjeuvrščenega Eibarja (5 : 0). Na stadionu Wanda Metropolitano je dvakrat zadel Angel Correa, nato pa sta končni izid postavila Yannick Ferreira Carrascoin z dvema goloma še Marcos Llorente.

"To, da smo tako prepričljivo in brez težav dobili to tekmo, nas izjemno veseli," je po dvoboju dejal Correa. "Tekma je bila precej izenačena do prvega gola, nato pa se je odprla in uspelo nam jo je zaključiti. Izvrstna reč pri nogometu je, da imaš vsak teden priložnost za maščevanje. Čutil sem nekaj tega, ko sem zapravil tiste priložnosti (proti Betisu, op. a.), a danes sem vesel, saj so žoge šle noter."

Simeone: Želimo si, da ne bi vedno zmagal Real ali Barcelona

Jan Oblak v vratih Atletica ni bil deležen niti enega strela v okvir svojih vrat, razen predložka Alejandra Pozaproti osamljenemu Kevinu Rodriguesu,ki je bilsredi prvega polčasa za las prekratek, pa se v Atleticovem 16-metrskem prostoru ni zgodilo kaj dosti. Tudi Atletico do prvega gola Corree ni imel nobene zrelejše priložnosti, nato pa je začel neusmiljeno udrihati po nemočnem tekmecu. Blestel je predvsem Correa, ki je zabil fantastičen drugi zadetek in se vsaj deloma odkupil za zapravljene priložnosti na zadnjih tekmah.

"Ali podpiram superligo? Mi smo pripravljeni na to, da treniramo klube. Naš klub bo sprejel najboljšo odločitev za prihodnost,"je po zmagi dejal trener Atletica Diego Simeone. "Najpomembnejše je, da lahko zmagaš. To ti prinaša mirnost pred naslednjim krogom. Govorili ste, da špansko prvenstvo ni na visoki ravni, Madrid pa je v polfinalu Lige prvakov, Villarreal je v polfinalu Lige Evropa, Barcelona je osvojila španski pokal, Sevilla se bori za naslov med štirimi najboljšimi ekipami, obeta pa se nam res lep zaključek, v katerem si želimo, da ne bi bilo monotono in da ne bi vedno zmagal Real Madrid ali Barcelona. Correa? Veliko let delava skupaj. Razumemo, kdaj je treba govoriti in kdaj je treba nogometaša pustiti pri miru, saj številke govorijo zase, govorijo o tem, kako mu zaupamo, on je edini, ki je igral na vseh tekmah v sezoni. Vedno poskrbi za vrtoglavico, za nevarnost, ko mu reči uspevajo, je odločilen, ko pa mu ne, ima težave z izkoriščanjem priložnosti."